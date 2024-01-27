Uzmanı üstüne basa basa uyardı! Bu yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda zehre dönüşüyor

Buzdolabı yiyeceklerin ömrünü uzatıyor ancak bazen konulan yiyecekler ortamdaki nemi ve küfü içine hapsederek adeta zehre dönüşüyor. Uzmanlar buzdolabında saklanan bazı yiyeceklerin tehlike saçtığını vurguluyor.

Buzdolabında birçok gıdanın muhafaza edilmesi daha kolay fakat bazı yiyeceklerin kesinlikle buzdolabına girmemesi gerekiyor. Sağlıklı yaşam ve bağırsak sağlığı uzmanı Dr. Dimple Jangda, kısa süre önce paylaştığı bir yazıda, insanların farkında olmadan tükettikleri gıdaların genel sağlık için zehirli olduğunu söyledi.

“Birçok insan bunu bilmiyor” diyen Dr. Jangda, buzdolabına girmemesi gereken yiyecekleri sıraladı. İşte buzdolabında saklandığında zehirli hale gelen dört gıda…

1.SARIMSAK

Dr. Jangda, “Asla soyulmuş sarımsak satın almayın ve buzdolabında saklamayın” uyarısında bulunuyor. Soyulmuş sarımsağın çok hızlı küflenmeye başladığını söylüyor ve ekliyor:

“Sarımsak, buzdolabının içindeki nemi emerek küf oluşumuna daha yatkın hale geliyor. Küf yutulduğunda ‘göğüste sıkışma, öksürük, hırıltılı solunum’ gibi belirtiler gösteriyor.”

Dr. Jangda, mümkün olduğunca taze sarımsak satın alınmasını ve kullanmadan hemen önce kabuklarının soyulmasını tavsiye ediyor. Jangda'ya göre, sarımsak demetini soğuktan uzak tutmak ve buzdolabı çekmecesi yerine kuru bir tezgah üzerinde saklamak daha uygun.

2.SOĞAN

Sarımsakla birlikte soğan da bazen buzdolabına konuyor. İster bütün bir soğan olsun, ister sadece yemekten arta kalan bir parça, soğanın bulunduğu ortamdan bakteri çektiği biliniyor.

Dr. Jangda, “Birisi hasta olduğunda, odadaki bakterileri toplamak için bir köşeye dilim soğan bile koyarız. Bu da soğanın zehirleri topladığı anlamına gelir. Soğan, görünürde küf olsa da olmasa da buzdolabınızdaki tüm bakterileri emer ve üzerinde tutar” diyor.

3. TAZE ZENCEFİL

“Zencefili buzdolabında sakladığınızda çok hızlı bir şekilde küflenmeye başlar” diyen Dr. Jangda şu uyarıyı yapıyor:

Taze zencefil, böbreklerinizdeki hastalıklarla mücadele eden etkiye sahiptir ancak yanlış saklanması zararlı olabilir. Taze zencefil buzdolabına konulduğunda üzerinde hızlıca küf oluşabilir, yutulduğunda ise potansiyel olarak toksik hale getirir.”

4.PİLAV/PİŞMİŞ PİRİNÇ

Dr. Jangda, “Pek çok insan nişastaya karşı dirençli olduğu için pişmiş pirinci buzdolabında saklıyor ancak pirinç, küfü en hızlı yakalayan besinlerden biri. Eğer buzdolabında saklayacaksanız, 24 saatten fazla bekletmeyin” diyor.

Çok kolay küflenme özelliğine sahip olan pirinç, buzdolabında diğer gıdalara kıyasla çok daha hızlı toksik hale gelme potansiyeline sahip. Bu durum da yendiğinde gıda zehirlenmelerini beraberinde getiriyor.