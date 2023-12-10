Canan Karatay bas bas bağırarak duyurdu, bu besini yiyen 95 yaşını görüyor! Hasadı başladı hemen pazardan alın

10 Aralık 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:51

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay kışın sürekli olarak tükettiği besini açıkladı. Lahana yiyen 95 yaşını görüyor! Canan Karatay tarafından sıklıkla önerilen bu besinin faydaları inanılmaz. Türkiye genelinde lahana hasadı başlarken uzman isimden yeni uyarı geldi.

HASADI BAŞLADI! HEMEN PAZARDAN ALIN

Doğada yetişen sebze ve meyvelerin faydaları halen tam anlamıyla keşfedilebilmiş değil. Bu besinler vücudumuzda ihtiyaç olan mineral ve vitaminleri karşılarken Canan Karatay’dan yeni bir çağrı geldi. Lahana hasadı başladı! Bu besinin faydalarını duyunca evinizden eksik etmeyeceksiniz.

CANAN KARATAY DUYURDU: BU SEBZEYİ YİYEN 95 YAŞINI GÖRÜYOR

Lahana, Brassica ailesine ait bir sebze. Lahananın aynı zamanda farklı türleri de bulunmakta. Genellikle beyaz, mor ve yeşil renklere sahip olan lahana, düşük kalorili ve yüksek besin değeri ile dikkat çeker. İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve lifler sayesinde sağlık açısından birçok fayda sağlar.

Prof. Dr. Canan Karatay ise lahana tüketenlerin 95 yaşına kadar yaşadığını ifade etti. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle lahananın vücudu yenilediğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Canan Karatay yapmış olduğu açıklamada "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" ifadelerine yer vermişti.

LAHANANIN FAYDALARI NELER?

1- KANSERE KARŞI KALKAN OLUR

Son zamanlarda yapılan araştırmalar turpgiller sebze ailesinin kanser tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir. Lahana da bu tanıma uyan sebzelerden biridir ve yüksek miktarda C vitamini barındırır. Özellikle meme ve pankreas kanserlerinin önlenmesinde C vitamininin önemli bir rolü vardır. Bu da lahananın bu tür kanserlere karşı etkili olabileceği anlamına gelir.

2- SİNDİRİMİ DESTEKLER

Son zamanlarda yapılan araştırmalar turpgiller sebze ailesinin kanser tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir. Lahana da bu tanıma uyan sebzelerden biridir ve yüksek miktarda C vitamini barındırır. Özellikle meme ve pankreas kanserlerinin önlenmesinde C vitamininin önemli bir rolü vardır. Bu da lahananın bu tür kanserlere karşı etkili olabileceği anlamına gelir.

3- KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLUR

Potasyum vücutta kan basıncının düzenlenmesinde rol oynayan önemli bir mineraldir. Bir fincan kadar doğranmış, çiğ kırmızı lahana günlük potasyum ihtiyacının yaklaşık %6’sını karşılar. Bu nedenle düzenli olarak uygun miktarda lahana tüketmek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olabilir. Tansiyonun dengede tutulması ise kalp hastalıkları riskinin azaltılması açısından önemli bir role sahiptir.

4- KOLESTEROL SEVİYESİNİ DÜŞÜREBİLİR

Kolesterol vücudun her hücresi tarafından üretilen, mumsu yapıya sahip bir çeşit yağ türüdür. Bilinenin aksine kolesterolün her türü zararlı değildir. Vücutta düzenli bir sindirimin sağlanması, bazı hormonların ve D vitamininin sentezi gibi kritik bazı süreçler kolesterole bağlıdır. HDL olarak adlandırılan iyi kolesterol damarlarda LDL adı verilen kötü kolesterolün birikmesini engeller. Lahananın içinde bulunan lifler ve fitosterol adı verilen madde LDL’nin azaltılmasına yardımcı olabilir.

LAHANA NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Lahanayı çiğ olarak salatalara eklemek mümkün olabildiği gibi birtakım işlemlerden geçirerek tüketmek de mümkündür. Haşlanmış, buğulanmış, sotelenmiş, ızgarada pişmiş veya kavrulmuş şekilde lahanayı tüketmeniz mümkündür. Bitkilerin çok yüksek ateşe ve ısıya maruz bırakılması içerdiği mineral ve vitaminlerin yok olmasına neden olabilir. Bu nedenle lahanayı daha sağlıklı pişirme yöntemleri olan haşlama veya buğulama yöntemleriyle pişirip tüketmenizde fayda olabilir. Bir diğer tüketim yöntemi ise lahana suyudur ancak bu yöntemin lif alımını engelleyeceğini unutmamak gerekir.