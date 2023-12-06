Canan Karatay kara listesini açıkladı, hastalıklardan korunmak isteyenler dikkat! Bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin

6 Aralık 2023 09:33 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:36

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar hızla yayılmaya başladı. Sağlık üzerine yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken dahiliye uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yeni bir uyarıda bulundu. Kışın hasta olmak istemeyenler dikkat! Bu besinleri sakın ağzınıza sürmeyin. Canan Karatay listeyi paylaştı ve uyardı.

Dahiliye uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Sağlık tavsiyeleriyle dikkat çekmeye devam eden Karatay, kışın tüketilmemesi gereken besinleri tek tek sıraladı.

Kış sebzeleriyle ilgili bilgilere aktaran Canan Hoca, lahana, brokoli, karnabahar, turp ve kereviz gibi sebzelerin kış aylarında bolca tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda Karatay, kışın bol bol su tüketilmesini öneriyor.

CANAN HOCA UYARDI: KIŞIN BU BESİNLERİ AĞZINIZA SÜRMEYİN

Kış aylarında çoğu kişi bol bol sebze yiyor ancak bazı besinler bilinçsiz olarak tüketildiği zaman kötü etkiler bırakabiliyor. Karatay paylaştığı listede domates, biber ve patlıcan üçlüsünün kışın tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Eğer siz bu besinleri yemeden duramıyorum diyorsanız turşu ya da konserve halinde tüketebilirsiniz.

KIŞ AYLARINDA HASTALIKLAR NEDEN ARTIYOR?

Kış ayları, hem havaların soğuması hem de okulların açılmasıyla birtakım enfeksiyon hastalıklarının çocuklara daha kolay bulaşması için bir fırsat yaratıyor. Onun için çocuklarda solunum yoluyla bulaşan ve genellikle solunum sisteminde belirti veren birtakım hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.