Çocuk migreninin sırrı çözülüyor! Türk doktorlar yeni bir araştırmaya imza attı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Kılınç ve beraberindeki akademisyenler, migren üzerine yeni bir çalışmaya imza attı.

Esma Altın ANKARA - Doç. Dr. Kılınç, migrenin altında yatan etkenlerin tam olarak bilinmediğini söyledi.

Doç. Dr. Kılınç, şu önemli bilgileri aktardı:

“Tedavide kullanılan ilaçlar baş ağrısı ortaya çıkmadan önleyici ya da atak geldiğinde dindirici tarzda. Ancak ilaçlar tam iyileşme sağlamıyor. Uzun yıllardır migrenin altında yatan nedenleri arıyoruz” dedi. Buradan yola çıkarak problemin kökenini tespit etmek için çocukluk çağından itibaren migren atakları üzerine bir çalışma yaptıklarını kaydeden Doç. Dr. Kılınç, “Çocuklar yaşadıkları semptomları yetişkinler gibi doğru bir şekilde tarif edemiyor. Dolayısıyla çocuklarda migren teşhisi koymak zor oluyor. Çocuk migren hastalarının kanında bazı molekülleri inceleyerek araştırma yaptık. Amacımız, kandan ölçülebilecek muhtemel biyobelirteçleri tespit etmekti. 8-18 yaş grubu 68 migrenli kız çocuk hastadan atak sırasında ve ataklar arasında kan aldık. Böylelikle çocukluk çağındaki migren hastalarında enerji üreten hücresel yapılardaki işlevsel bozukluk sonucu, miktarı artan moleküllerin migren ile ilişkili olduğunu ve sonuçta bunların migreni tetikleyebileceği sonucuna ulaştık” ifadelerini kullandı. Araştırmanın yeni migrenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ve kişiye özel migren tedavilerine öncülük edeceğini vurgulayan Doç. Dr. Kılınç, “Bu araştırmayla aynı zamanda uluslararası bir ödül elde ettik. Dünyanın önde gelen saygın dergilerinden olan HEADACHE, 2023 yılının temel bilimler alanında dergi bünyesinde yayınlanmış en iyi ikinci yayını olarak bizi ödüllendirdi.”