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Çocuk özlemi sona eriyor: Onlarca aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çocuk özlemi sona eriyor: Onlarca aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi yapılacak
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te doğal yollarla çocuk sahibi olamayan dar gelirli 200 aile için tüp bebek projesi hayata geçirildi. Tedavi masraflarının karşılanacağı projeyle uzun süredir çocuk özlemi çeken ailelerin yüzü gülecek.

Gaziantep'te başlatılan projeyle çocuk sahibi olamayan 200 aileye ücretsiz tüp bebek tedavisi sunuluyor. Dar gelirli ailelerin çocuk sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren projede, tüm tedavi masrafları karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle ailelere destek amacıyla başlatılan projeye Valilik, Şehir Hastanesi ve Eczacılar Odası destek veriyor.

BAŞVURULAR YAPILDI

1 Mart ile 30 Haziran tarihleri arasında alınan başvurularda şartları taşıyan ailelerin tüp bebek tedavisine başlanacak ve tüm masraflar, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından karşılanacak.

“DAHA FAZLA AİLEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer, projeyle Aile Yılı'na anlamlı bir katkı sunmak istediklerini belirtti.

Ailenin toplum için öneminden bahseden Özer, şunları kaydetti:

"Başvurularımızı aldık. Şu an değerlendirme aşamasındayız. Uygun olan aileleri tüp bebek merkezlerine yönlendireceğiz ve tedavilere bu şekilde başlanacak. Şu an için 200 aileyle yola çıkıyoruz ama ilerleyen süreçte daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Her aile bebek sahibi olmak ister. Biz de bu özlemi gidermek için elimizden gelen desteği veriyoruz."

BİRÇOK AİLE HAYALİNE KAVUŞACAK

Özer, belediye olarak "Aile Yılı" kapsamında birçok proje yürüttüklerini ve tüp bebek projesinin de bu çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu ifade etti.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu ise projeye paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüp bebek işlemlerinin ortalama iki hafta sürdüğünü söyledi.

Tedavi süreçlerini yakından takip edeceklerini belirten Türkçüoğlu "Laboratuvar ortamında yapılan işlemlerle çiftlerin çocuk sahibi olması sağlanıyor. Proje kapsamında birçok ailenin hayallerine kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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