Çocuklarda gözden kaçan tehlike! Altını ıslatmaya yeniden başladıysa ihmal etmeyin

Çocuklarda sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve yeniden başlayan altını ıslatma gibi şikayetlerin basit nedenlere bağlı olmayabileceği uyarısında bulunan Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının altında yapısal sorunlar, mesane fonksiyon bozuklukları veya kabızlığın yatabileceğine dikkat çekti. Karagözoğlu, ailelerin çocukların tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikleri göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı.

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Op. Dr. Karagözoğlu, "Çocuklarda idrar alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler, aileler tarafından zaman zaman geçici veya önemsiz durumlar olarak değerlendirilebiliyor. Ancak sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, kesik kesik işeme, idrarı tutamama veya altını ıslatma gibi belirtiler her zaman basit nedenlere bağlı olmayabiliyor. Bu şikâyetlerin altında idrar yolu enfeksiyonları, mesane fonksiyon bozuklukları, kabızlıkla ilişkili işeme sorunları ya da idrar yollarındaki yapısal problemler bulunabiliyor" dedi.

TUVALET ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİYSE DİKKAT!

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, çocuklarda görülen idrar şikayetlerinin nedeninin doğru belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak ailelerin çocuklarının tuvalet alışkanlıklarını yakından takip etmesini önerdi.

Op. Dr. Karagözoğlu, "Çocuklarda idrar yapma sıklığının artması, tuvalete yetişememe, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi, idrar akışında zayıflama ve kesintili işeme gibi belirtiler farklı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabiliyor. Özellikle tuvalet alışkanlığını kazanmış bir çocuğun yeniden gündüz veya gece altını ıslatmaya başlaması, değerlendirilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Bazı çocuklar yaşadıkları şikâyetleri ifade etmekte zorlanabiliyor. Bu nedenle ailelerin çocuğun tuvalete gitme sıklığını, idrar yaparken gösterdiği davranışları ve daha önce olmayan kaçırma durumlarını gözlemlemesi önem taşıyor. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları; ateş, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, karın veya yan ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Özellikle küçük çocuklarda iştahsızlık, huzursuzluk ve açıklanamayan ateş de enfeksiyonun işareti olabiliyor. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında yalnızca enfeksiyonun tedavi edilmesi yeterli olmayabiliyor. İdrar akışını etkileyen yapısal sorunlar, mesanenin boşalma düzenindeki bozukluklar ve kabızlık gibi eşlik eden durumların da araştırılması gerekebiliyor. Bu nedenle enfeksiyonların tekrarlaması halinde çocuk ürolojisi değerlendirmesi önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.

KABIZLIK VE MESANE FONKSİYONLARI BİRBİRİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Op. Dr. Akın Karagözoğlu, çocukların idrar alışkanlıklarında ortaya çıkan değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek özellikle tekrarlayan enfeksiyon, idrar yaparken ağrı, işeme güçlüğü ve yeniden başlayan idrar kaçırma durumlarında uzman değerlendirmesinin önem taşıdığını ifade ederek, "Çocuklarda idrar şikâyetlerinin nedenleri arasında mesane ve bağırsak fonksiyonları arasındaki ilişki de bulunuyor. Özellikle kronik kabızlık, mesane üzerinde baskı oluşturarak sık idrara çıkma, idrar kaçırma veya mesanenin tam boşaltılamaması gibi sorunlara yol açabiliyor. Bazı çocuklar oyun oynarken tuvalet ihtiyacını erteleyebiliyor veya gün içinde yeterince sıvı tüketmeyebiliyor. Bu alışkanlıklar da işeme düzenini olumsuz etkileyebiliyor. Şikâyetlerin değerlendirilmesinde çocuğun sıvı tüketimi, tuvalet alışkanlıkları ve bağırsak düzeninin birlikte ele alınması gerekiyor. Çocuklarda idrar şikâyetlerinin nedenini belirlemek için öncelikle ayrıntılı öykü ve fizik muayene yapılıyor. Gerekli görüldüğünde idrar tahlili, idrar kültürü, ultrasonografi ve işeme düzenini değerlendiren testlerden yararlanılabiliyor. Uygulanacak incelemeler çocuğun yaşına, belirtilerine ve klinik belirttirene göre belirleniyor. Tedavi ise altta yatan nedene göre planlanıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarında uygun tedavi uygulanırken, mesane fonksiyon bozukluklarında tuvalet alışkanlıklarının düzenlenmesi, sıvı tüketiminin planlanması ve kabızlığın giderilmesi gibi yaklaşımlar gündeme gelebiliyor. Yapısal bir sorun tespit edilmesi halinde ise çocuğa özel bir tedavi süreci oluşturuluyor" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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