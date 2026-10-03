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Sağlık

Dünya Sağlık Günü tavsiyesi: Her adım sağlık açısından değeri

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Dünya Sağlık Günü tavsiyesi: Her adım sağlık açısından değeri
Başlık ResmiDünya Sağlık Günü tavsiyesi: Her adım sağlık açısından değeri "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Uzmanlar, yürüyüşün sağlık için önemli faydalar sağladığını belirterek “10 bin adım” kuralının şart olmadığını vurguladı. Doç. Dr. Hikmet Uçgun, 7 bin adımın bile önemli sağlık kazanımlarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

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Düzenli yürüyüşün uyku, zekâ, ruhsal iyilik hâli ve hayat kalitesi üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu söyleyen Atlas Üniversitesinden Doç. Dr. Hikmet Uçgun, “Yürüyüş vücutta birçok sistemi aynı anda çalıştıran önemli bir fiziksel aktivitedir. Düzenli ve uygun tempoda yapılan yürüyüş kalp ve dolaşım sisteminin daha etkin çalışmasına, nefes kapasitesinin artmasına, kas kuvveti ve dayanıklılığının korunmasına, eklem hareketliliğinin desteklenmesine ve vücut ağırlığının kontrolüne katkı sağlar.” dedi.

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“Günde 10 bin adım yürü” cümlesinin yanlış olduğunu aktaran Doç. Dr. Uçgun, “Bilimsel yayınlar günde 7 bin adımın bile önemli sağlık kazanımlarıyla ilişkili olduğunu gösterdi. Bu sebeple kişilere ‘10 bin adımı tamamlayamadıysanız yaptığınız yürüyüşün anlamı yok’ mesajını vermemeliyiz. Tam tersine, her adım değerli.” dedi.

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