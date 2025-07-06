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Dünyada bir ilk! Türk bilim insanlarının bu tasarımı sağlık alanında çığır açacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünyada bir ilk! Türk bilim insanlarının bu tasarımı sağlık alanında çığır açacak
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ameliyatlarda ve cerrahi operasyonlarda sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlayacak eldiven, Çorum Hitit Üniversitesi'nde yürütülen bir proje ile tasarlandı. 'Sayım eldiveni' ile sterilitenin korunması ve sayım güvenliğinde avantaj sağlanacak.

Hitit Üniversitesi'nde sağlık alanında çalışmalar yürüten öğretim üyeleri Prof. Dr. Gülay Yılmazel, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici, ameliyatlar sırasında malzeme sayımını kolaylaştıracak bir eldiven tasarladı.

Tasarlanan eldiven özellikle ameliyathanelerde sterilitenin korunmasını sağlayarak, sayım işlemlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Dünyada bir ilk! Türk bilim insanlarının bu tasarımı sağlık alanında çığır açacak - 1. Resim

DÜNYADA BİR İLK

Sayım eldiveni, ameliyatlarda not alacak alanların az olması nedeniyle malzeme sayımı sırasında hem sağlık çalışanları için büyük kolaylık sağlayacak hem de steril alanın korunmasını sağlayacak. Dünyada bir ilk olarak tasarlanan eldiven, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tasarım tescili aldı. Ürünün faydalı model tescili için başvuru sürecinin de devam ettiği belirtildi.

Sayım eldiveni, üst kısmına yerleştirilen bir cep sayesinde işlev görüyor. Steril kalemle cebin üzerine yazılan yazı, içindeki not kağıdına geçiyor. Bu sayede not kağıdı çıkartılmadan steril bir şekilde işlem yapılabiliyor.

Dünyada bir ilk! Türk bilim insanlarının bu tasarımı sağlık alanında çığır açacak - 2. Resim

"TALİMATLARA UYGUN BİÇİMDE KULLANILMALI"

Yapılan eldivenle ilgili bilgiler veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, şu ifadeleri kullandı:

"Buluşumuzun adı 'sayım eldiveni', ilgili olduğu teknik alan da steril eldiven kullanım alanıdır. Steril eldiven, tek kullanımlık, steril paketlerde ambalajlanmış olarak üretilen tıbbi bir sarf malzemesidir. Bu eldiven, vücudun steril alanlarına müdahale edilmesi gereken durumlarda açık bir yara bakımı, idrar sondası takılması ve cerrahi operasyonlar gibi sağlık personeli tarafından giyilmesi zorunlu olan bir üründür.

Ayrıca kullanılan tıbbi malzemelerin sterilitesinin korunmasının gerektiği durumlarda da steril eldiven kullanımı şarttır. Bu eldivenlerin, giyme ve çıkarma talimatlarına uygun biçimde kullanılması büyük önem taşır. Aksi takdirde enfeksiyon riski artabilir. Sayım eldiveni buluşumuz, yalnızca ameliyathanelerde değil, sterilitenin korunmasının yanı sıra sayım işlemlerinin doğru ve güvenli biçimde gerçekleştirilmesi açısından da avantaj sağlayacak şekilde tasarlanmıştır."

Dünyada bir ilk! Türk bilim insanlarının bu tasarımı sağlık alanında çığır açacak - 3. Resim

"HEM SAĞLIK ALANINA HEM DE BİLİME ÖNEMLİ KATKI SUNACAK"

Ameliyathanelerde yaşadıkları zorluklardan ilham alarak eldiveni tasarladıklarını ifade eden İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz ise, "Sayım eldiveni fikri, ameliyathane ortamındaki çalışmalar sırasında karşılaştığımız kriz yönetimi süreçleriyle yüzleştiğimiz noktada ortaya çıktı. Ameliyathanelerde hasta güvenliği, son derece kritik ve öncelikli bir konudur. Bu alanda yürütülen işlemler sırasında düzenli olarak bir sayım süreci gerçekleştirilir. Ancak bu sayım süreci genellikle yarı steril alanlarda yürütülür. Çünkü tamamen steril alan içerisinde not alınacak yeterli alan bulunmamaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak sayım eldiveni buluşunu gerçekleştirdik. Bu buluş sayesinde steril alanı yöneten hemşire, aynı zamanda ameliyat sürecinde yaşanabilecek beklenmedik gelişmelere karşı ameliyat süresinin uzaması, personel değişiklikleri veya ek malzeme açılması gibi durumlarda etkin bir kriz yönetimi sağlayabilecektir" dedi.

Dünyada bir ilk! Türk bilim insanlarının bu tasarımı sağlık alanında çığır açacak - 4. Resim

"SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ÜZERİNDEKİ STRESİ AZALTMAKTA"

Sayım eldiveninin ameliyat esnasında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmede büyük kolaylık sağlayacağını vurgulayan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Remziye Cici de, "Cerrahi işlemler, çok sayıda malzeme ve aletin kullanıldığı, oldukça komplike alanlardır. Bu nedenle cerrahi hemşirelerin, özellikle ameliyathane hemşirelerinin, kullanılan malzemeleri ameliyattan önce, ameliyat sırasında ve insizyon bölgesi kapatılmadan hemen önce çift sayım yaparak kontrol etmeleri ve bu işlemleri kayıt altına almaları büyük önem taşır. Ameliyatlarda istenmeyen durumların önüne geçmek amacıyla tasarladığımız sayım eldiveni, hasta güvenliğini ön planda tutarak, hem hemşirelerin hem de diğer sağlık profesyonellerinin üzerindeki stresi azaltmakta; sayım sürecini kolaylaştırmakta ve daha güvenli hale getirmektedir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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