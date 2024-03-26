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Haberler > Sağlık > Ekran bağımlılığı ‘şaşılık’ sebebi!

Ekran bağımlılığı ‘şaşılık’ sebebi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekran bağımlılığı ‘şaşılık’ sebebi!

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İki gözün aynı noktaya odaklanamaması olarak tanımlanan şaşılık, ülkemizde her 100 çocuktan 3-5’inde görülen bir sorun. Uzmanlar çocuklarda ekran bağımlılığının şaşılığa sebep olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Çocuklarda şaşılık göz tembelliğine, iki gözü bir arada kullanma yeteneğinde azalmaya, derinlik hissinin bozulmasına ve bunun sonucunda görme fonksiyonlarında kalıcı bozulmaya yol açıyor.

"TABLET GÜNDE BİR SAATTEN FAZLA KULLANMAMALI"

Acıbadem Fulya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nazan Bengüdeniz, günümüzde giderek artan cep telefonu ve tablet gibi küçük ekranlara olan bağımlılığa paralel olarak çocuklarda şaşılığın hızla yaygınlaştığı uyarısında bulunarak “Bu sebeple çocuklar cep telefonundan tamamen uzak tutulmalı, tableti 30 cm’den fazla yaklaştırmamak kaydıyla günde bir saatten fazla kullanmamalı, mümkünse bu süre ikiye bölünerek arada başka aktivitelere fırsat tanınmalı, televizyonu fazla yaklaşmadan izlemelidir diyor.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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