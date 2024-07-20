Gargara kullanmak istemeyenlere ağız temizliği için marul suyu!

Alkol bazlı gargaraların yemek borusu ve kolon tümörlerine sebep olabilecek iki bakteri seviyesini artırdığını iddiası üzerine ağız ve diş temizliğinde yeni alternatifler aranıyor. Batı İskoçya Üniversitesinde yapılan bir çalışma iki hafta boyunca marul suyu tüketmenin diş eti iltihabını azalttığı ve diş eti hastalığı olan hastalarda sağlıklı bakteri düzeylerini artırdığını ortaya koydu.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Alkol bazlı gargaraların yemek borusu ve kolon tümörlerine sebep olabilecek iki bakteri seviyesini artırdığını iddiası üzerine ağız ve diş temizliğinde yeni alternatifler aranıyor. Batı İskoçya Üniversitesinde yapılan bir çalışma iki hafta boyunca marul suyu tüketmenin diş eti iltihabını azalttığı ve diş eti hastalığı olan hastalarda sağlıklı bakteri düzeylerini artırdığını ortaya koydu. Çalışmayı yürüten bilim adamları “Yapraklı yeşillikler, ağızda diş eti hastalığına ve diş çürümesine neden olan bakterileri ve asitliği azaltabilen çok miktarda nitrat içerir. Artan kanıtlar nitratın ağız sağlığının temel taşı olduğunu gösteriyor. Yemek sırasında bir porsiyon sebzeyi çıtır çıtır yemek, ağız hastalıklarını önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olabilir ve ağzı taze ve sağlıklı tutabilir” yorumunu yaptı.