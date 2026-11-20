Diş eti kanamalarının yalnızca ağız ve diş sağlığıyla sınırlı bir sorun olmadığını belirten Dt. Özlem Özhan Yatar, ihmal edilen kanamaların ilerleyen süreçte diş kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ağızdaki bakterilerin kan dolaşımına karışarak özellikle risk grubundaki kişilerde kalp sağlığını tehdit edebileceğine dikkat çeken Yatar, düzenli diş hekimi kontrollerinin önemini vurguladı.

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Günümüzde çoğu insan diş eti kanamalarını çok ciddiye almıyor, ağız ve diş sağlığını çoğu zaman işler acı verici bir noktaya gelince önceliklendiriyor. Görmezden gelinen diş eti kanamalarının aslında sadece ağız sağlığıyla ilgili bir sorun olmadığını aktaran Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Özlem Özhan Yatar, diş eti kanamalarının vücut sağlığı ve özellikle kalp damar sistemi üzerinde kritik etkileri olduğunu aktardı.

EN BÜYÜK YANLIŞ KANAMAYI ÖNEMSEMEMEK

Diş eti kanamalarının ekseriyâ normal karşılandığını belirten Dt. Özlem Özhan Yatar, bu durumun ciddi bir yanılgı olduğuna işaret ederek, "Diş eti kanamasını çoğu zaman normal kabul ediliyor. Oysa sağlıklı diş etleri kanamaz. Kanama, genellikle diş yüzeylerinde biriken bakteri plağına karşı gelişen iltihabi yanıtın ilk işaretidir. Bu durum tedavi edilmediğinde dişleri destekleyen dokulara ilerleyebilir ve diş kaybına neden olabilir. En büyük yanlış, kanamayı önemsememek veya fırçalamayı bırakmak oluyor" dedi.

ENFEKSİYONLAR KAN DOLAŞIMI YOLUYLA KALBİ TEHDİT EDİYOR

Ağzın vücuttan bağımsız bir yapı olmadığını vurgulayan Dt. Özlem Özhan Yatar, ilerlemiş diş eti hastalıklarının sistemik etkileri hakkında bilgi verdi. Dt. Özlem Özhan Yatar, "Özellikle ilerlemiş diş eti hastalıklarında, yani periodontitiste, bakteriler kan dolaşımına geçebilir. Vücudun bu duruma verdiği bağışıklık cevabı da damarların iç yüzeyini etkileyebilir. Bilimsel çalışmalar, diş eti hastalıkları ile kalp-damar hastalıkları arasında önemli bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ancak bu ilişki, diş eti hastalığının doğrudan kalp krizine neden olmasa da ortak risk faktörlerinden birini oluşturuyor. Bu nedenle ağız sağlığını korumak, genel sağlığımızı korumanın önemli bir parçasıdır" mesajını verdi.

KALP HASTALARI ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ

Belirli risk grubundaki kalp hastaları için diş ve diş eti kontrollerinin atlanmaması gerektiğinin altını çizen Dt. Özlem Özhan Yatar, kardiyoloji ve kalp cerrahisi ile diş hekimliği arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Dt. Özlem Özhan Yatar, "Özellikle kalp kapak hastalığı bulunan, yapay kalp kapağı taşıyan veya kalp ameliyatı planlanan kişilerde ağız sağlığının değerlendirilmesi çok önemli. Ağızdaki bakteriler kan dolaşımına geçerek, bazı risk gruplarında kalbin iç yüzeyini veya kapaklarını etkileyen ciddi bir enfeksiyona, yani enfektif endokardite neden olabilir. Bu nedenle diş hekimleri, kardiyologlar ve kalp-damar cerrahları arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. Gerekli ağız ve diş tedavilerinin zamanında yapılması, özellikle bu hastalarda sağlık sürecinin önemli bir parçasıdır" dedi.

"İLK OLARAK NORMAL OLMADIĞINI KABUL EDİN"

Diş ve diş eti enfeksiyonlarının önüne geçmek için atılması gereken adımları paylaşan Dt. Özlem Özhan Yatar, "Öncelikle diş eti kanaması normal kabul edilmemeli. Tekrarlayan kanama, kızarıklık veya şişlik varsa bir diş hekimine başvurulmalı. Dişlerimizi günde iki kez, ikişer dakika, orta sertlikte bir fırça ve florürlü diş macunuyla fırçalamalı ve diş arası temizliği de ihmal edilmemeli. Düzenli diş hekimi kontrolleri, enfeksiyonların erken dönemde fark edilmesini ve ilerlemeden tedavi edilmesini sağlar. Özellikle kalp hastalığı bulunan kişiler, diş hekimlerine mevcut hastalıklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka bildirmelidir. Ağız sağlığını yalnızca diş ağrısı olduğunda hatırlamamak gerekir. Diş etindeki küçük bir kanama, vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Sağlıklı diş etleri ve doğru ağız bakım alışkanlıkları, yalnızca güzel bir gülümseme için değil, genel sağlığı korumak için de önemlidir. Ağız sağlığı, kalp sağlığından ayrı düşünülemez. Bu nedenle ağız bakımını günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek gerekir" açıklamasını yaptı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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