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    • Grip belirtileriyle başladı, burnunu kaybetti! Hastalığı milyonda iki görülüyor…

    Milyon nüfusta iki kişide görülen hastalık, ABD’de yaşayan Brandon Boothby’nin hayatını kabusa çevirdi. Grip olduğunu zanneden genç adamın önce burnu kaşınmaya başladı. Doktora gittiğinde ise bu masum kaşıntının ardından bambaşka bir hastalık çıktı. Durumu giderek kötüleşen adam, burnunu aldırmak zorunda kaldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: The Mirror
    - Güncelleme:
    Grip belirtileriyle başladı, burnunu kaybetti! Hastalığı milyonda iki görülüyor…
    Hastalık, Enfeksiyon, Belirti, Grip, Haber

    Sağlık Haberleri  / The Mirror

    Amerika’nın Florida eyaletinde yaşayan Brandom Boothby’nin başına, görenleri hayrete düşüren bir olay geldi. 31 yaşındaki Brandom, milyonda iki kişide görülen bir hastalık nedeniyle burnunu ve göz yuvasının bir kısmını kaybetti.

    ÖNCE GRİP ZANNETTİ

    Genç adamın belirtileri önce gribe benzer semptomlarla başladı. Durumu gittikçe kötüleşip kilo vermeye başlayınca acil servisin yolunu tuttu. Ayakta duramıyor, sürekli baygınlık geçiriyordu. Hastanede bir şeylerin ters gittiğini anlayan adama yapılan testler sonucu ‘aplestik anemi’ olarak adlandırılan hastalık teşhisi kondu. Bunun sonucunda burnunda bir mantar enfeksiyonu gelişti ve bu enfeksiyon burnunu kemirmeye başladı. Giderek beynine ve gözlerine ulaşmaya başlayınca doktorlar, burnunu aldırmaktan başka bir çaresi olmadığını belirtti. 

    Grip belirtileriyle başladı, burnunu kaybetti! Hastalığı milyonda iki görülüyor…

    HÜCRELERİ KENDİ VÜCUDUNA SALDIRIYORDU

    Vücudu yeni kan hücreleri üretmeyi durdurmuştu ve onun için kemik iliği nakli bulma yarışı başladı. Brandon bir donörle eşleşmeyi başarmış olsa da, bu onun çilesinin sonu değildi. Nakilden sonra, her şey normal gitmedi. Sağlıklı kan hücreleri, kendi vücuduna saldırıyordu. Brandon bunun sonucunda egzama benzeri semptomlar ve iltihaplanmalar yaşadı. Hatta şiddetli reaksiyon nedeniyle bağırsağının bir kısmının alınması riski bile vardı.

    Neyse ki daha önce formda olduğu için doktorlar doğal yollarla iyileşmesine karar verdi. Hastalığından bir buçuk yıl sonra bu durumu duyurmak için hikayesini anlatmaya karar verdi. 

    Grip belirtileriyle başladı, burnunu kaybetti! Hastalığı milyonda iki görülüyor…

    BURNUNU ALDIRMASA BEYNİNE ULAŞACAKTI

    İlk olarak burnunda kaşınma başladığını belirten Brandon, “Bu bir otoimmün hastalık ve sizi zararsız patojenlere ve bakterilere karşı inanılmaz derecede savunmasız bırakıyor. Burnumda bir mantar enfeksiyonu geliştiğinde, dokuları yemeye ve öldürmeye başladı. Burnumu tamamen aldırmasaydım, birkaç hafta içinde gözlerime ve bir ay içinde de beynime ulaşacaktı” dedi.

    İYİLEŞMESİ NEREDEYSE İKİ YIL SÜRDÜ

    Doktorların mantar enfeksiyonu teşhisi koyduğunu belirten Brandon, hikayesini anlatırken devamında şu ifadeleri kullandı:

    “Burnum enfeksiyon kaptığında nefes almak zor değildi, sadece lokal ağrı ve şişlik endişe vericiydi. Bana neler olduğunu anladığımda, yüzümün bir kısmını kaybedeceğimden habersizdim. Kemik iliği naklinden önce günde iki ya da üç kez kan nakli oluyordum, bu da hayatımı sürdürebilmem için beni çok halsiz bıraktı.

    İltihaplı olan alt bağırsaklarımdaki yiyecekleri sindirme yükünü hafifletmek amacıyla sıvı şekilde beslendim ve daha sonra kendi kendime iyileşmeyi başardım.”

    Brandon Boothby’nin iyileşme süreci devam ediyor. Hala aylık kontrollere gitse de itfaiyeci olarak tam zamanlı görevini sürdürüyor. 

    Hastalıktan sonra hayatının değiştiğini belirten Brandon, “Hayatın elimden kayıp gidişini izledim ve bu çok kötüydü. Şimdi amacım farkındalığı artırmak çünkü bu çok nadir görülen bir hastalık, ancak yeni araştırmalar sayesinde ölüm oranı düşüyor.”

    Grip belirtileriyle başladı, burnunu kaybetti! Hastalığı milyonda iki görülüyor…

    APLASTİK ANEMİ NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

    Aplastik anemi, kemik iliğinin yeterince kan hücresi ve trombosit üretemediğinde meydana gelen ciddi bir kan hastalığıdır. Belirtileri ise şöyle:
    Normalden daha uzun süren sık viral enfeksiyonlar
    Yorgunluk ve halsizlik
    Daha kolay kanama ya da morarma
    Nefes darlığı (dispne)
    Düzensiz kalp atışı
    Ten renginin normalden daha soluk olması
    Baş dönmesi
    Baş ağrısı
    Ateş
    Burun kanaması

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: The Mirror
    HastalıkEnfeksiyonBelirtiGrip
    Haberler > Sağlık > Grip belirtileriyle başladı, burnunu kaybetti! Hastalığı milyonda iki görülüyor…
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