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İçinizdeki balona dikkat! Aort anevrizması sinsi ilerliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İçinizdeki balona dikkat! Aort anevrizması sinsi ilerliyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Sırrı Süreyya Önder’in ölümüyle geniş kitlelerin ilk defa duyduğu aort anevrizmasına dikkat çekmek maksadıyla 65 yaşını geçen herkesin mutlaka kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Aort anevrizmasının kişinin içinde sessizce büyüyen bir balona benzediğini söyleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın “Tıpkı bir balon gibi genişler ve büyür. Dolayısıyla bu hastalık “içinizdeki balon” gibidir. Büyür, genişler ve aort damarı duvarını gitgide inceltir. Damar artık büyüyemeyecek kadar inceldiğinde ise yırtılır ve ani bir iç kanamaya neden olur. Bu durum oldukça tehlikeli ve ölümcüldür” dedi. Aort anevrizmalarının zamanında tespit edildiğinde başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini, küçük anevrizmalar düzenli takip edilirken, büyük anevrizmalar için cerrahi müdahale veya damar içi stent yerleştirme yöntemleri uygulandığını ifade eden Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkan yardımcısı Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu “Özellikle 65 yaş üzerindeyseniz, sigara kullandıysanız veya ailenizde damar hastalığı öyküsü varsa, herhangi bir şikâyetiniz olmasa bile mutlaka bir kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurun ve taramanızı yaptırın” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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