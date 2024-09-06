İdrar yapmada zorluk yaşıyordu! Birçok hastane gezdi, sonunda sağlığına kavuştu

Diyarbakır’da yaşayan 61 yaşındaki Hamdullah Kurtuluş kanama, kilo kaybı, iştah kaybı, idrar yapmada zorluk yaşıyordu. Kurtuluş, 2020 yılında yakalandığı mesane tümörü nedeniyle uzun yıllar kanser tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

Hamdullah Kurtuluş, yaşadığı kaygı ve üzüntülü yıllarda birçok hastane gezerek sağlığına kavuşmayı umut etti. Zamanla sağlık sorunları giderek ilerlediği için idrarda kanama, kilo kaybı, iştah kaybı, idrar yapmada zorluk, idrar yaparken bitmeme hissi ve azalma-artış şikayetleri oluştu ve bunlar artarak ilerlemeye devam etti.

“YILLARDIR BU SAĞLIK SORUNUNU YAŞIYORUM”

Kemoterapi ve ışın tedavisi de gören Kurtuluş; "4 yıldır bu kanser ile mücadele ediyorum. Birçok hastane gezdim. Diyarbakır’da bulunan devlet hastanelerinde 8 adet kapalı ameliyat oldum. Fakat sonuç alamadım. Yıllardır bu sağlık sorununu yaşıyorum. Tedavilerimin hepsi sonuçsuz kaldı. Mesane çok önemli bir organımız bilindiği üzere. Mesane sağlığımın bozulması çok yorucu ve yıpratıcı oldu" dedi.

“TEDAVİ GÖRDÜM FAKAT SONUÇ ALAMADIM’’

Kanser sürecinde birçok hastanede şifa arayan Kurtuluş, doktorların da önerisiyle İstanbul’da bulunan farklı 3 hastanede tedavi görmeye başladı. Sağlığına kavuşmayı umut eden Kurtuluş, "Bu süreçte kanser tedavim devam ederken, İstanbul’da bulunan doktorlar önerildi. İstanbul’a gittiğimde kanamalarım başlamıştı. Aşırı kanamalarım oluyordu. İstanbul’da bulunan hastanelerden birinde kanamamı durdurmak amacıyla ışın tedavisi verildi. Fakat bu tedaviden de ne yazık ki sonuç alamadım. ‘’ diye konuştu. Yapılan tetkikler sonucunda aşırı kan kaybı yaşadım. 4 ayda 24 ünite kan verilmeye başlandı. Işın tedavisi görürken kanamalarım devam etti. Son zamanlarda yaşadığı kan kaybından dolayı 2 günde bir 1 ünite kan verilmeye başlandı" diye konuştu.

YENİ BİR MESANE YAPILDI, UMUT IŞIĞI OLDU

Kurtuluş, görüştüğü Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Kılınç‘a yaşadığı tedavi sürecini anlattı. İstanbul’da gittiği hastanelerde ameliyata olumlu bakmayan doktorların kanamasını durdurmaya çalıştığını fakat bu durumun devam ettiğini belirtti. Sürekli kan verilen Kurtuluş’u muayene eden Kılınç, yapılan tetkikler sonucunda ameliyata aldı. Ameliyat sonucunda Kılınç, mesaneyi alarak, yerine ince bağırsaklardan yapay bir mesane yaptı. Yapılan mesane ile idrarın bu torbaya akması sağlandı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında açıklamalarda bulunan Kılınç; "Süreç zor bir şekilde ilerlese de ameliyat başarılı geçti. Hamdullah bey için yeni bir mesane oluşturduk, ince bağırsaklarından alınan parça ile yapay mesane yaptık. Daha önce gittiği doktorlar bu ameliyatı yapmak istememiş. Hamdullah beyin sağlığına kavuşması en büyük mutluluğumuz şuan. Gerekli tetkikleri de yaptık. Artık mesane tümöründen dolayı oluşan etkiler olmayacak" ifadelerini kullandı.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Kılınç; mesane tümörünün en bilindik belirtisinin idrardan kan gelmesi durumu olduğunu söyledi. Kılıç, "35 yaş üzerindeki kişilere önerim sigarayı bırakmaları olabilir. Yapılan araştırmalarda sigara içen bireylerde mesane kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu saptanmış. Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamızda 50 yaş ve üzeriydi" diye konuştu.

“ARTIK YENİ BİR HAYATA ADIM ATABİLİRİM”

Ameliyat sonrasında mutluluğunu dile getiren Hamdullah Kurtuluş, "Sağlığıma kavuştum. Artık yeni bir hayata adım atabilirim. Yaşam şeklimde ve beslenme düzenimde değişiklikler yapacağım. Su içerken daha rahat olabilmek mutluluk veriyor. Bol bol su içebileceğim" dedi.