İdrarda kanamayla gitti, hastalığını öğrenince şoke oldu! Annesi sayesinde yeniden hayata tutundu

Yaklaşık 10 yıl önce ilk sinyallerini vermesine rağmen ‘Gencim, bana bir şey olmaz’ diyerek göz ardı ettiği rahatsızlığı böbrek yetmezliğine giden Kırgız Yrysbek Toktorov, Türkiye’de şifa buldu.

26 yaşındaki Kırgız Yrysbek Toktorov’a özel bir hastanede annesi Şayırgul Berdibaeva’dan (51) böbrek nakledildi. Böbreğin uyum sağladığını ve Kırgız gencin diyalizden kurtulduğunu belirten Uzm. Dr. Işık Özgü, “Anne ve oğlunu sağlıkla taburcu ettik” dedi.

İDRARDAKİ KAN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaşayan, medya sektöründe bilişimci olarak çalışan Yrysbek Toktorov, 16 yaşındayken idrarından kan gelmesi üzerine doktora gitti. Doktorlarının uyarmasına rağmen başladığı ilaç tedavisini bile doğru dürüst sürdürmedi.

NEFES DARLIĞI, TANSİYON YÜKSEKLİĞİ…

1 buçuk yıl önce nefes darlığı, tansiyon yüksekliği şikayetiyle gittiği doktorda hastalığının sinsi ilerlediğini öğrenen Kırgız genç, geçtiğimiz şubat ayında da iyice kötüleşti. Bacaklarına kramplar giren, yemeden içmeden kesilen Toktorov’un kreatini bin 400’e yükselmesi üzerine diyaliz tedavisine başlandı. Diyaliz tedavisi sürerken Toktorov için nakil kararı alındı. Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı basın bölümünde çalışan baba Toktorov, oğlunu makineli yaşamdan kurtarmak, doktorlarının önerdiği tedaviyi yaptırabilmek için yoğun bir çaba içine girdi. Bu araştırmaların sonucu onları Türkiye’deki özel bir hastaneye getirdi. Yapılan tetkikler sonucunda anne Şayırgul Berdibaeva’nın oğluna uygun verici olduğu belirlendi.

ANNESİNİN BÖBREĞİ NAKLEDİLDİ

Nakil için gerekli hazırlıklar tamamlandı ve Kırgız anne ve oğlu geçtiğimiz 11 Mayıs’ta Üroloji uzmanları Dr. Işık Özgü, Dr. Uğur Saraçoğlu, Dr. Gökhan Ekin ve Nefroloji uzmanları Prof. Dr. Hüseyin Töz ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan böbrek nakli ekibi tarafından ameliyata aldı. Uzm. Dr. Özgü, “Ameliyat öncesi ve sonrası her şey yolunda gitti. Anne ve oğlunu sağlıkla taburcu ettik” dedi. Annesinden böbrek nakledilen Kırgız genç diyalizden kurtulmanın sevincini yaşadığını belirterek, “Güreş yapan sporcu bir gençtim. Gencim, bana bir şey olmaz, diyerek tedavilerimi, kontrollerimi hep aksatmıştım. Yani sağlığımı boş vermiş, ihmal etmiştim. Şimdi çok iyiyim, diyalizden kurtuldum” diye konuştu.

“HAYATIMIN FİLMİNİ ÇEKTİM”

Öte yandan Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı basın bölümünde çalışan baba Toktorov, “Görev yaptığım Bakanlık, ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen doğal afetlerde yardıma koşuyor. Ben de bu ekibin bir parçasıyım, bu yardım çalışmalarının görüntülerini çekip, bunların yayımlanmasını sağlıyorum. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde de ekiplerimiz Türkiye’deydi. Genç ekip gelmişti yardıma. Ekibimizin deprem yardımlarını da görüntüledim. Oğluma nakil kararı verildikten sonra yaşadığım üzüntüyü, çaresizliği anlatamam. Çok zor, umutsuz günlerdi. Bakanlıktaki arkadaşlarım, dostlarım olmasa, onlardan maddi manevi destek görmeseydim oğlumun bu operasyonunu yaptıramazdım. Bu mutlu sonu gösterebilmek için oğlumun ameliyata girişten taburcu oluşuna kadar gün ve gün görüntülerini çektim, doktorlarıyla röportaj yaptım. Yani hayatımın filmini çektim. Bunları da hem Bakanlıkta hem de sosyal medyada yayımlayarak onlara olan minnetimi, teşekkürlerimi ileteceğim. Şifayla ülkemize dönüyoruz” dedi.