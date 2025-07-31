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Haberler > Sağlık > İstanbul’daki klinikte estetik faciası… Saç ekimi İngiliz hastayı ölüme götürdü!

İstanbul’daki klinikte estetik faciası… Saç ekimi İngiliz hastayı ölüme götürdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul’daki klinikte estetik faciası… Saç ekimi İngiliz hastayı ölüme götürdü!
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Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye’de saç ekimi yaptırmak üzere İngiltere’den gelen Martyn James Latchman, operasyon sonrasında fenalaşarak hastaneye götürüldü. İngiliz hasta, tüm çabalara rağmen hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma açıldı.

İngiltere'de yaşayan Martyn James Latchman (38), saç ektirmek için İstanbul'a geldi. Beşiktaş’taki özel bir klinikle anlaşan hasta, 28 Temmuz'da işleme girdi. 

OPERASYON SONRASI FENALAŞTI

5 saat süren işlemden bir süre sonra fenalaşan genç adam, en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine yatırılan Latchman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

TAKSİRLE ÖLDÜRME SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Latchman’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili "taksirle öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 

Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesinin ülkesine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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