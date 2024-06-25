Kahve aşkımız genden geliyor

California San Diego Üniversitesinden araştırmacılar, kahve içmenin önemli ölçüde genetik şifrelerimiz tarafından yönlendirilen kalıtsal bir alışkanlık olduğunu ortaya çıkardı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İki büyük veri tabanından alınan kahve tüketimi verilerinin karşılaştırıldığı çalışma ve kalıtsal gen varyantlarının kahve tüketimini etkilediğini gösterdi.

Çalışmada kahve tüketimi ile obezite ve madde bağımlılığı gibi sağlık problemleri arasında genetik bağlantılar da bulundu.

Bu sonuç kahve tüketiminin söz konusu riskleri artırdığını göstermiyor. Ancak genetik olarak kahve tüketmeye daha yatkın insanların obezite ve madde bağımlılığına da genetik olarak yatkın olabileceğini ortaya koyuyor. Öte yandan kahve tüketimi kültürel normlardan ve kişisel tercihlerden de etkileniyor.