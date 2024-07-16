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Kan grubu A olanlar dikkat: Belirti vermeden sinsice ilerliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kan grubu A olanlar dikkat: Belirti vermeden sinsice ilerliyor

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 7,4'ünü, kadınlarda ise yüzde 6'lık bir oranı oluşturan mide kanserinin sinsi ilerlediğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, uyarılarda bulundu. Yol, “Erkeklerde, A kan grubundaki kişilerde, sigara içenlerde ve şişmanlarda mide kanseri görülme riski daha fazladır” dedi.

Genel Cerrahi ve Medikal Onkoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Serdar Yol, mide kanserinde son yıllarda artış görüldüğüne dikkat çekti. Hastalığın hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yol, mide kanserinden korunmak için aşırı tuzlu, salamuralı yiyecekleri her gün yemekten kaçınmak gerektiğini söyledi.

“DÜNYADA EN SIK GÖRÜLEN İKİNCİ KANSER TÜRÜ”

Mide kanserinin dünya genelinde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirten Prof. Dr. Yol, şu uyarıları yaptı: 

-Ülkemizde erkeklerde görülen kanserlerin yüzde 7,4'ünü, kadınlarda ise yüzde 6'lık bir oranı oluşturan mide kanseri, son yıllarda giderek artış gösterir. Erkeklerde, A kan grubundaki kişilerde, sigara içenlerde ve şişmanlarda mide kanseri görülme riski daha fazlayken; hastalık farklı nedenlerle de gelişebilir. 

Bu sebeplerden bazıları şöyle sıralanabilir: Midede hazımsızlık, şişkinlik ve ülsere neden olan “Helicobacter pylori” adı verilen bakteri türü tedavisinin ihmal edilmesi, geçmişte mide sinirleri kesildiği için uzun yıllar midede asit salgılanmamış olması, tütsülenmiş yiyecekler (mide kanserinin Japonya'daki görülme sıklığı fazladır), genetik yatkınlık, kişide gastrit ve b12 vitamini eksikliği olması ve mide polipleridir.

ŞİŞKİNLİK, ÇABUK DOYMA, BULANTI…

Mide kanserinin bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Serdar Yol, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

-Mide kanseri bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir. Belirtiler geç dönemlerde görüldüğünde, hasta cerrahi müdahale şansını kaybetmiş olabilir. Öte yandan, karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı, çabuk doyma, iştahsızlık, bulantı, kusma, beraberinde hızlı kilo kaybı, kansızlık (anemi), dışkıda gizli kan testinin pozitif çıkması hastalığın başlıca belirtileri arasındadır. 

-Ancak tüm bu bulguların günlük yaşantıda sık rastlanan, sıradan şikâyetler olması, doktora başvurma konusunda gecikmelere yol açabilir. Hastalığın erken tanısı cerrahi girişimler bakımından avantaj sağlar. Kanser ileri dönemlerde teşhis edildiğinde, çevre organlara yayılmış olma riski hastalığın kesin tedavi şansını azaltmaktadır. 

-Böyle durumlarda, ameliyat öncesinde kemoterapi uygulanır ve kanserdeki gerileme izlenir. Burada amaç, tekrar ameliyat şansını kazanmaktır. Eğer cerrahi olarak kansere müdahale şansı yok ise; ‘palyatif' denilen, hastaya konfor sağlayacak ameliyat yöntemleri uygulanır. Bu işlemde hastanın kanser açısından tedavisi gerçekleşmez ancak hastanın yeme içme düzenine devam etmesi sağlanır.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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