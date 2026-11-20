Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Songül Şerefhanoğlu, özellikle 40 yaş üzerindeki kişilerin yılda en az bir kez rutin kan tahlili yaptırması gerektiği uyarısında bulundu. Halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi ve nefes darlığı gibi şikayetlerin kansızlık ve vitamin eksikliklerinin yanı sıra ciddi hastalıkların da habercisi olabileceğini belirten Şerefhanoğlu, kan testlerinin lösemi ve lenfoma gibi hastalıkların erken belirtilerini ortaya çıkarabileceğine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Songül Şerefhanoğlu, düzenli kan tahlillerinin birçok hastalığın erken dönemde fark edilmesine katkı sağladığını aktararak, özellikle 40 yaş üzerindeki kişilerin yılda en az bir kez rutin kan kontrolü yaptırması gerektiğini kaydetti.

Şerefhanoğlu, günlük hayatta sık karşılaşılan halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi ve nefes darlığı gibi şikayetlerin kansızlık ve vitamin eksikliklerinin yanı sıra daha ciddi sağlık sorunlarının da belirtisi olabileceğini ifade etti.

KAN TAHLİLİ İÇİN HASTALIK BELİRTİSİNİ BEKLEMEYİN

Kan kontrollerinin yalnızca bir şikayet ortaya çıktığında yaptırılmaması gerektiğini belirten Şerefhanoğlu, rutin kontrollerin toplumda yeterince yaygın olmadığını anlattı.

Şerefhanoğlu, hemogram testinin kan hücreleri hakkında önemli bilgiler verdiğini belirterek, lökosit, hemoglobin ve trombosit değerlerinin birlikte değerlendirilmesinin hastalıkların erken belirtilerinin fark edilmesinde önemli ipuçları sunduğuna işaret etti.

Lökosit sayısındaki artış veya düşüşlerin bazı kemik iliği hastalıklarının habercisi olabileceğini ifade eden Şerefhanoğlu, bu değişikliklerin lösemi, lenfoma ve multipl miyelom gibi hematolojik hastalıklar açısından ileri değerlendirme gerektirebileceğini kaydetti.

Şerefhanoğlu, hemoglobin değerinin düşük olmasının ise kansızlığa işaret edebileceğini anlatarak, aneminin demir eksikliği, B12 vitamini ve folik asit eksikliği gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi altta yatan daha ciddi hastalıklarla da ilişkili olabileceğini vurguladı.

Demir, B12 vitamini ve folik asit eksikliklerinin çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğini belirten Şerefhanoğlu, "Halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, saç dökülmesi, merdiven çıkarken nefes darlığı, küçük bir eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve tırnaklarda kolay kırılma gibi belirtiler görülebilir." ifadesini kullandı.

"ANEMİNİN FARKLI TÜRLERİ BULUNUYOR"

Prof. Dr. Şerefhanoğlu, kansızlık tanısında hemogramın ardından demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, B12 vitamini ve folik asit değerlerinin incelendiğini kaydederek, demir eksikliğinin kansızlığın tek nedeni olmadığını, aneminin farklı türlerinin bulunduğunu belirtti.

Demir ve B12 vitamini açısından kırmızı et ve sakatatların önemli besin kaynakları arasında yer aldığını aktaran Şerefhanoğlu, özellikle katı vejetaryen beslenen kişilerde demir ve B12 eksikliğinin daha sık görülebildiğini ifade etti.

Şerefhanoğlu, C vitamininin demirin bağırsaklardan emilimini artırdığını vurgulayarak, demir içeren besinlerin C vitamini kaynaklarıyla birlikte tüketilmesinin emilim açısından avantaj sağlayabildiğine dikkati çekti.

Ağızdan kullanılan demir ilaçlarının bazı hastalarda yeterli etki göstermeyebileceğini belirten Şerefhanoğlu, çölyak hastalığı gibi emilim bozukluğuna neden olan durumlarda damar yoluyla demir tedavisinin tercih edilebildiğini aktardı.

Şerefhanoğlu, B12 vitamininin ağızdan alınabilmesine rağmen bazı hastalarda emilim sorunları nedeniyle enjeksiyon yoluyla uygulanmasının önerilebildiğini ifade ederek, tedavi yönteminin hastanın klinik durumuna ve laboratuvar sonuçlarına göre belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Vitamin takviyelerinin de bilinçsizce kullanılmaması gerektiğine işaret eden Şerefhanoğlu, takviyelerin içeriğinin, kullanım dozunun ve kişinin sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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