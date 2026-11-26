Kanserde dünyada az sayıda ülkenin üretebildiği CAR-T hücrelerini yerli olarak üretmeyi başaran Türkiye’de bu tedaviyi alan hasta sayısı 20’ye ulaştı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’nin merkez sayısını artırarak ihtiyaç duyan diğer ülkelerin de erişebileceği şekilde bu uygulamayı geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye, son yıllarda sağlık teknolojileri ve genetik araştırmalar alanında attığı dev adımlarla kanser teşhis ve tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Hastalığı henüz belirti vermeden yakalayan yapay zekâ destekli görüntüleme sistemleri, kişiye özel genom haritalaması ve hedefe yönelik akıllı moleküller sayesinde kanserle mücadelede ezberler bozuluyor.

Özellikle hastanın kendi genetik yapısına göre kurgulanan hücresel ve gen temelli tedaviler, kemoterapi gibi klasik yöntemlerle şifa bulamayan hastalar için en kuvvetli umut kaynağı hâline geldi.

Kanserde biyolojik tedavileri dünyanın kullanımına sunacağız: Yaşayan hücreler tümörü imha ediyor

YÜKSEK TIBBİ TEKNOLOJİ

Kanser tedavisinde yüksek tıbbi teknoloji gerektiren biyolojik ve moleküler tedavilerin son derece önemli olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Dünyada az sayıda ülkenin üretebildiği CAR-T hücreleri üretmeyi başardık. Bu alandaki merkez sayısını artırarak ihtiyaç duyan diğer ülkelerin de erişebileceği şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kanserde biyolojik tedavileri dünyanın kullanımına sunacağız: Yaşayan hücreler tümörü imha ediyor

20 HASTA TEDAVİ EDİLDİ

Bu teknolojik dönüşümün merkezinde dünyada çok az merkezde yapılabilen CAR-T tedavisi bulunuyor. Kanser alanındaki en son genetik tedavi olan ve “yaşayan ilaç” olarak adlandırılan CAR-T hücre tedavisi, artık Türkiye’de de yerli imkânlarla uygulanıyor. Bu metot, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Onkoloji Hastanesi başta olmak üzere dört merkezde CAR-T altyapısı doğrudan desteklenerek hayata geçirildi.

Kanserde biyolojik tedavileri dünyanın kullanımına sunacağız: Yaşayan hücreler tümörü imha ediyor

GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretim izninin alınmasıyla başlayan yerli CAR-T uygulamalarında bugüne kadar 20’ye yakın hastaya başarıyla tedavi uygulandı. Sağlık Bakanlığı şu anda kamuda üç merkez ve Bakanlık tarafından akredite edilen bazı özel merkezlerde uygulanabilen CAR-T tedavilerinin yapıldığı merkez sayısını artırmayı hedefliyor. Böylece biyolojik tedavileri yalnızca Türkiye’nin değil, ihtiyaç duyan diğer ülkelerin de erişebileceği bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

52. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde konuştuğumuz Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, Türkiye’de özellikle kan kanserleri ve çocukluk çağı lösemilerinde genetik incelemeler ve immünoterapilerle büyük bir iyileşme başarısı yakalandığını söyledi. Şu anda kan kanserlerinin tedavisinde kullanılan CAR-T hücre üretiminin, hastanın kendi bağışıklık sistemini kanserle savaşacak akıllı bir silaha dönüştüren kişiye özel bir tedavi yöntemi olduğunu aktardı.

Kanserde biyolojik tedavileri dünyanın kullanımına sunacağız: Yaşayan hücreler tümörü imha ediyor

CAR-T HÜCRE TEDAVİSİ: BAĞIŞIKLIĞIN KANSERLE SAVAŞI

Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, tedavinin işleyiş süreci ile ilgili olarak şunları söyledi:

CAR-T tedavisi, hastanın kendi bağışıklık hücreleri ile hastalığa saldırmasıdır. Bu süreçte öncelikle hastanın kanından “T hücresi” adı verilen savaşçı bağışıklık hücreleri toplanır ve özel laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlanır. Bağışıklık hücreleri kanserli hücreleri tanıyıp hedef alabilecek hâle getirilir.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Neştersiz izsiz tümör tedavisi

Laboratuvarda milyonlarca defa çoğaltılan bu güçlendirilmiş hücreler daha sonra serumla hastaya geri verilir. Bu ortamda eğitildikten sonra vücuda dönen bu ‘akıllı askerler’ sağlıklı dokulara zarar vermeden doğrudan kanser hücrelerini bularak yok etmeye başlar. Hâlihazırda lenfoma, bazı lösemi türleri ve multipl miyelom gibi kan kanserlerinde kullanılan CAR-T tedavisi her kanser türünde kullanılmıyor. Fakat bazı dirençli ve tekrarlayan ALL hastalarında tedavi seçeneği olarak karşımıza geliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala