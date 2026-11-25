Covid-19'un yeni TA.1 varyantına ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şevket Özkaya, hastalığın grip, soğuk algınlığı ve mide rahatsızlıklarıyla karıştırılabileceğini belirtti. Özellikle 6 temel belirtiye dikkat çeken Özkaya, şikayetleri olan kişilerin test yaptırması ve bulaş riskine karşı evde kalması gerektiğini vurguladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Covid-19'un ortadan kalkmadığını, yalnızca tespit edilmesinin zorlaştığını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, aşılar ve geçmiş enfeksiyonlar nedeniyle birçok kişinin bağışıklık kazanmasının hastalığın belirtilerini hafifletebildiğini kaydetti. Yeni varyantın belirtilerinin kış aylarında sık görülen diğer hastalıklarla benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Özkaya, yalnızca belirtilere bakarak hangi virüsün neden olduğu enfeksiyonun belirlenmesinin zor olduğunu dile getirdi.

6 BELİRTİYE DİKKAT

Yeni varyantın belirtilerine dikkat çeken Özkaya, "Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma ve boğazda kaşıntı klasik soğuk algınlığı belirtileridir. Bunlar şu anda Covid'de de çok yaygın. Eğer soğuk algınlığınız olağandışı yorgunluk, ağrı veya ateşle birlikte geliyorsa test yaptırın. Ateş, titreme, vücut ağrıları, baş ağrısı ve kuru öksürük hem gripte hem de Covid'de görülebilir. Belirtilere bakarak ikisini birbirinden güvenilir bir şekilde ayırt edemezsiniz. Son Covid varyantlarında şiddetli boğaz ağrısı yaygın olarak bildiriliyor. Yutkunmak jilet batması ya da cam yutmuş gibi hissettirebilir. İshal, mide bulantısı ve kusma da bilinen Covid belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilere baş ağrısı, yorgunluk veya boğaz ağrısı eşlik ediyorsa Covid'i göz önünde bulundurun. Yorgunluk, en yaygın Covid belirtilerinden biridir. Eğer yorgunluk aniden ortaya çıkarsa, normalden daha ağır hissedilirse veya ağrı ya da boğaz ağrısıyla birlikte gelirse dinlenin ve test yaptırın. Baş ağrıları da en yaygın Covid belirtilerinden biridir. Baş ağrısına boğaz ağrısı, vücut ağrıları veya ateş eşlik ediyorsa Covid'i göz önünde bulundurun ve test yaptırın" dedi.

Baş ağrısının da sıklıkla göz ardı edilen belirtilerden biri olduğunu ifade eden Özkaya, özellikle baş ağrısına boğaz ağrısı, vücut ağrısı veya ateşin eşlik etmesi halinde test yaptırılması gerektiğini kaydetti.

"KENDİNİZİ İYİ HİSSETMİYORSANIZ EVDE KALIN"

Yeni varyant nedeniyle paniğe kapılmaya gerek olmadığını ancak bulaşmayı önleyici tedbirlerin önemini koruduğunu vurgulayan Özkaya, "Covid ortadan kalkmadı. Sadece tespit edilmesi daha zor hale geldi. Soğuk algınlığı, grip ve Covid'in aynı anda dolaşımda olması nedeniyle belirtilere bakarak tahmin yürütmek doğru değil. Mümkünse test yaptırılmalı, kişi kendisini iyi hissetmediğinde evde kalmalı. Ayrıca uygun olan kişilerin grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları da önem taşıyor" ifadelerini kullandı.



| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala