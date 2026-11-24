Sağlıklı yaşlanmak için kalbimize ve beslenmemize özen gösteriyoruz ama akciğerlerimizi çoğunlukla unutuyoruz.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sertaç Arslan, nefes kapasitesinin kas gücünden ileri yaşta kimseye muhtaç olmadan yaşamaya kadar her şeyi belirlediğine dikkat çekerek, “Nefes azaldıkça kişi daha az hareket ediyor, kas kaybı başlıyor ve başkalarına bağımlı hâle gelme riski artıyor” uyarısında bulundu.

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Merdiven çıkarken tıkanmayı, yaşıtlarınızla yürürken geride kalmayı, üç haftadan uzun süren öksürüğü, hırıltılı nefesi ve sık tekrarlayan bronşitleri “yaşlılıktandır” diyerek görmezden gelmeyin. Bu şikâyetlerin KOAH, astım veya kalp hastalıklarının habercisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Arslan, özellikle sigara geçmişi olanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurarak basit bir solunum testi yaptırması gerektiğini vurguladı.

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