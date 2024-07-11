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Karaciğer yağlanması sinsi ilerliyor! Kronik yorgunluk en önemli belirti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karaciğer yağlanması sinsi ilerliyor! Kronik yorgunluk en önemli belirti

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışmalara göre günde 2 bardak kahve karaciğer yağlanmasının önüne geçiyor. Peki, karaciğer yağlanmasından korunmak için başka nelere dikkat etmeliyiz? Dr. Mehmet Yiğit, anlattı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Karaciğer yağlanması, basitçe karaciğerinizdeki yağ oranının normalden daha fazla miktarda olması şeklinde tanımlanabilir. 

Artan obezite ve metabolik hastalıklar sebebiyle her geçen gün daha fazla görülen karaciğer yağlanmasının küresel bir sağlık problemi olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Yiğit, bu hastalığın sinsi seyrettiğini belirterek, “Genellikle uzun bir süre hastalarımızda önemli bir şikayete yol açmaz. Ancak yağlanma ilerledikçe; hastalarda halsizlik, iştahsızlık, sağ üst karın ağrısı, bulantı, kusma ve sarılık gibi şikâyetler olabilir. Karaciğer yağlanması zamanında tedavi edilmediğinde; hepatit, hepatik fibroz, siroz ve karaciğer kanseri gibi yüksek riskli hastalıkların görülme riskinde artışa yol açabilir” dedi. 

Korunmak için özellikle enerji içeriği yüksek gıdalar, yüksek fruktozlu gıdalar, işlenmiş et ve paket ürünler ile tatlandırılmış içeceklerden kaçınmak gerektiğini belirten Dr. Yiğit, “Ayrıca düzenli olarak haftada toplam 150 dakika yapılan aerobik veya direnç egzersizinin, günde 2 bardak kahve tüketiminin de karaciğer yağlanmasında fayda sağlayabileceği çalışmalarda görülmüştür” diye anlattı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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