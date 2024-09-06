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Kayseri’de akıl almaz olay! Hepsi midesinden çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kayseri’de akıl almaz olay! Hepsi midesinden çıktı
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun midesinden 4 metal kaşık ve 1 çivi çıkarıldı. Hastanede tedavisi yapılan çocuk daha sonra tahliye edildi.

Kayseri’de şaşırtan bir olay yaşandı. Mide ağrısı şikayetiyle giden çocuğun midesinden çıkanlar şaşırttı, doktorlar 2 saat süren operasyonla çocuğu kurtardı.

4 TANE ÇAY KAŞIĞI, 1 TANE ÇİVİ

Kentte yaşayan 15 yaşındaki çocuk, mide ağrısı şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Yapılan ilk müdahalede çocuğun röntgeni çekilirken, midesinde cisim fark edildi. 

Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler tarafından ameliyata alınan çocuğun midesinden 4 adet metal çay kaşığı ve çivi çıkarıldı.

Bir süre tedavisine hastanede devam edilen çocuk, taburcu edildi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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