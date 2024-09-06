Kayseri’de akıl almaz olay! Hepsi midesinden çıktı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Eylül 2024 17:33 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 17:34 - Güncelleme:

Kayseri'de mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun midesinden 4 metal kaşık ve 1 çivi çıkarıldı. Hastanede tedavisi yapılan çocuk daha sonra tahliye edildi.