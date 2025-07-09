Keyifli ama dikkat: Çocuğunuzu yağmurdan sonra sakın denize sokmayın

Özellikle sağanak yağışların ardından denize girilmesinin, çeşitli sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, uyarıda bulundu. Öztürk, yağış sonrası deniz suyuna karışabilecek bakteriler ve kirli su konusuna dikkat çekti.

Dr. Emre Öztürk, "Yoğun yağışların ardından dere, kanalizasyon ya da yüzey suları denizle buluşur. Bu sular, çeşitli mikroorganizmalar, bakteriler ve hatta parazitlerle yüklü olabilir. Yağmurla birlikte bu kirli akıntılar denize karıştığında, özellikle kıyı kesimlerindeki su kalitesi ciddi oranda bozulur. Bu da, çocuklarda mide-bağırsak enfeksiyonlarından kulak iltihabına, cilt döküntülerinden göz enfeksiyonlarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir" dedi.

CİDDİ ENFEKSİYONLARA YOL AÇABİLİR

Yaz aylarında deniz ve havuz keyfi çocukların en çok sevdiği aktivitelerin başında geliyor. Ancak özellikle sağanak yağışların ardından denize girilmesi, çeşitli sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Öztürk, yağış sonrası deniz suyuna karışabilecek bakterilerin ve kirli suların, başta çocuklar olmak üzere tüm bireyler için ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İSHAL, KUSMA, ATEŞ…

Kirli deniz suyuyla temas eden çocuklarda genellikle ilk 24-72 saat içerisinde bazı enfeksiyon belirtileri görülebileceğini söyleyen Dr. Öztürk, "İshal, karın ağrısı, kusma, halsizlik, göz kızarıklığı, kulak ağrısı ve ateş gibi semptomlar varsa mutlaka bir hekime başvurulmalı" diye konuştu.

"YAĞMUR SONRASI 1-2 GÜN BEKLEYİN"

Uzm. Dr. Öztürk, ailelerin özellikle yağmurdan sonra çocuklarını hemen denize sokmamaları gerektiğini vurgulayarak, yoğun yağış sonrasında denize girmek için en az 24-48 saat beklenmesinin önemine dikkat çekti. Kıyıya yakın, durgun ve köpüklü bölgelerin su kalitesinin daha düşük olabileceğini belirten Uzm. Dr. Öztürk, bu alanlardan uzak durulmasını önerdi. Uzm. Dr. Öztürk, ayrıca denizden çıkan çocukların mutlaka temiz suyla duş almasının ve göz, kulak veya cilt problemleri olan çocukların denizden uzak tutulmasının, enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti.

"DOĞAL EĞLENCE SAĞLIĞI BOZMASIN"

Denizin çocuklar için hem eğlenceli hem de fiziksel gelişim açısından faydalı olduğunu ancak dikkatli olunmazsa enfeksiyon riskinin yüksek olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öztürk, "Unutmayın ki çocukların bağışıklık sistemleri yetişkinlere göre daha hassastır. Basit gibi görünen bir deniz keyfi, bazen ciddi sağlık problemlerine dönüşebilir. Ebeveynler olarak gerekli önlemleri alarak, çocuklarımızın sağlığını koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.