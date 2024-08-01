Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kimseyi inandıramadı, soluğu karakolda aldı! Pasaportunu değiştirmek isteyen gence büyük şok

Kimseyi inandıramadı, soluğu karakolda aldı! Pasaportunu değiştirmek isteyen gence büyük şok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kimseyi inandıramadı, soluğu karakolda aldı! Pasaportunu değiştirmek isteyen gence büyük şok

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da makyaj sanatçısı olan 25 yaşındaki Çağlar Kumlutaş, 146 kilodan 72 kiloya düşerek tam 74 kilo verdi. Bu değişim sonrasında pasaportunu yenilemek isteyince yetkililere kendini inandıramadı. Polisler eşliğinde karakola götürülen Kumlutaş, kimliğini ise DNA testiyle kanıtlamak zorunda kaldı.

25 yaşındaki makyaj sanatçısı Çağlar Kumlutaş, 146 kiloya ulaşıp, ağır bir uyku apnesi sorunu yaşayınca ‘tüp mide ameliyatı' olmaya karar verdi. Kumlutaş, yaptığı araştırmalar sonucunda Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler ile tanıştı. Ameliyat sonrası 74 kilo veren Kumlutaş, bambaşka biri haline geldi. Çağlar Kumlutaş, kimliği ve pasaportunu yeniletmek için DNA testi bile vermek zorunda kaldı.

“ÇALIŞIRKEN BİLE SÜREKLİ UYUYA KALIYORDUM”

Başından geçenleri anlatan Kumlutaş, “Uyku apnesi sorunum vardı. Çalışırken bile sürekli uyuya kalıyordum. Otobüse biniyordum, varacağım yerden 3-4 durak sonrasında iniyordum uyuduğum için. Ailem sürekli beni arıyordu uyuya kaldığım için, sürekli başımda bekliyorlardı ve korkuyorlardı” diye konuştu.

Kimseyi inandıramadı, soluğu karakolda aldı! Kimliğini değiştirmek isteyen gence büyük şok - 1. Resim

“146 KİLODAN 72 KİLOYA DÜŞTÜM, MUTLUYUM”

Uyuya kaldığı için bunu nasıl çözeceğini araştırmaya başlayan Çağlar Kumlutaş, “Hastalığımın çözüme ulaşması gerektiği için Cihan hocayı buldum. Uyku apnesinden kaynaklı olarak bünyemin narkozu kaldıramayabileceğini söyledi. Ancak ameliyat oldum, ameliyata girmeden önce 146 kiloydum. Şu anda 72 kiloyum, mutluyum” dedi.

Kimseyi inandıramadı, soluğu karakolda aldı! Kimliğini değiştirmek isteyen gence büyük şok - 2. Resim

“KİMLİĞİNİ YENİLETMEK İÇİN DNA TESTİ YAPTIRDI”

İnsanların ameliyattan sonra kendisini tanımadığını belirten Kumlutaş, “Kendimi ben tanıtıyorum çevremdekilere. Pasaportumu yeniletmek için nüfus dairesine gittim. Nüfus dairesinde polis ekipleri gelerek beni karakola götürdü. Karakolda ifadem alındı, ailem geldi. Aslında sorun nüfustaki bir cihazda normalde eski fotoğraf ile yeni fotoğraf arasında benzerlik ölçülür ve yüzde 20 benzerlik çıkması gerekirmiş. Bende yüzde 3 benzerlik çıkınca çalışanlar polise durumu bildirmiş. DNA testi ve ailemin onayıyla pasaportum ve kimliğim yenilenmiş oldu” diye konuştu.

Kimseyi inandıramadı, soluğu karakolda aldı! Kimliğini değiştirmek isteyen gence büyük şok - 3. Resim

DEĞİŞİMİNE DOKTORU BİLE İNANAMADI

Gastroenteroloji Uzmanı olan Op. Dr. Cihan Gökler, “Çağlar bize geldiğinde 146 kiloydu, uyku apnesi rahatsızlığı ve ayak ağrıları vardı. Kiloya bağlı olarak ciddi sağlık sorunları vardı. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra kendisiyle birlikte tüp mide ameliyatı yapmaya karar verdik ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. 1.5 yıl sonrasında Çağlar sağlıklı bir şekilde toplam 74 kilo verdi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı, sporunu en iyi şekilde yaptı ve sağlıklı olarak bu kiloları vermiş oldu. Şimdi işinde de çok başarılı bir birey oldu kendisi. Hastamın sürecini takip ettiğim için ilk geldiği ile son hali arasında çok fark var. Çağların değişimi beni de çok şaşırttı, ailesi ve yakınları bile tanıyamıyor şu anda kendisini kimliği ve pasaportu ile ilgili sorunlar yaşadı. Önemli olan sağlıklı olması, şu an ki halinden o da çok memnum ben de çok mutluyum tabi” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump mı Harris mi? Anketlerde fark açılıyor! Bitcoin’de beklenmedik gelişme İzmir'de kiracıları Arzu'ya yapmadığı kalmayan firari anne oğul yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Flirt varyantı dünyada yayılıyor! Yaz Covid'inde olimpiyat endişesi - SağlıkHızla yayılıyor! Yaz Covid'inde olimpiyat endişesi36 yıldır oturduğu yerde yatıyordu! Sebebi belli oldu - Sağlık36 yıldır oturduğu yerde yatıyordu! Sebebi belli olduKirli yiyecek ve sudan bulaşıyor! Her 3 kişiden 1’inde görülüyor: Belirti vermeden sinsice ilerliyor - SağlıkHer 3 kişiden 1’inde görülüyor: Belirti vermeden ilerliyor1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü! Öksürük deyip geçmeyin - Sağlık1970'lerin hastalığı boğmaca geri döndü!Aşırı kilonun sebebi genetik hata mı? Çocukluk çağı obezitesinde yeni araştırma - SağlıkAşırı kilonun sebebi genetik hata mı?IQ testi meraktan yaptırılır mı? Türkiye’de 600 bin üstün zekâlı çocuk var - SağlıkTürkiye’de 600 bin üstün zekâlı çocuk var
Sonraki Haber Yükleniyor...