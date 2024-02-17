Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Sağlık > Kış aylarının vazgeçilmezi, bağışıklığın dostu: Gripsavar

    Kış aylarının vazgeçilmezi, bağışıklığın dostu: Gripsavar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kış, Grip, Antibiyotik, Meyve, Haber

    Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kış aylarında taze meyvelerin bir araya geldiği ve halk arasında ‘gripsavar’ olarak adlandırılan atom içeceği kış aylarının vazgeçilmezi oldu.

    Soğuk kış günlerinde insanların ‘gripsavar’ diye tabir ettiği ve mevsim meyvelerinden elde edilen atom içeceği, halkın bir numaralı tercihi haline geldi. Gribal enfeksiyonlardan koruyan, bağışıklık sistemini güçlendiren karışım olan gripsavar atomu, sıkça tüketiliyor.

    KIŞ MEYVELERİNİN OLDUĞU DOĞAL İÇECEK

    İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç ve diğer mevsim meyvelerinin olduğu doğal içecek, C vitamini ve fitokimyasallar gibi içerikleriyle de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.

    Kış aylarının vazgeçilmezi, bağışıklığın dostu: Gripsavar

    HALKTAN YOĞUN İLGİ

    Kahramanmaraş halkının büyük rağbet gösterdiği içeceği hazırlayan esnaf, siparişlere ise yetişememeye başladı.
    Soğuklarda bağışıklık sistemini güçlendirici gripsavar atomuna her kesimin ilgi ile satın aldığını söyleyen Ökkeş Kaplan, bu amaçla şifalı içecek karışımı yapıp sattıklarını söyledi.

    Kış aylarının vazgeçilmezi, bağışıklığın dostu: Gripsavar

    "ANTİBİYOTİĞE HAYIR, GRİPSAVARA EVET"

    Doğal meyve suları ile yaptıkları gripsavar atomu her kesimin severek içtiğini ifade eden Kaplan, “İçerisinde nar, portakal, limon, greyfurt, havuç gibi çeşitli meyve sularla yaptığımız doğal içeceğimiz ilaçlardan daha uzak tutmak için vatandaşlarımız bu konuda büyük rağbet gösteriyorlar. Taze meyvelerden yapıyoruz ve malum kış ayları oldu, ortalıkta bir salgın var. Herkes antibiyotiğe gidiyor, bizi tanıyanlar gripsavara geliyor. Antibiyotiğe hayır, gripsavara evet” dedi.

    Kış aylarının vazgeçilmezi, bağışıklığın dostu: Gripsavar

     

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Şaşırtan araştırma ortaya koydu: Uçuk virüsü demansı tetikleyebilir - SağlıkDudağında sık sık uçuk çıkanlar risk altındaUzmanından ‘kış’ uyarısı: Soğukta kalp krizi geçirme riski daha fazla - SağlıkUzmanından ‘kış’ uyarısı: Soğukta kalp krizi geçirme riski daha fazlaSosyal medya sakat bırakıyor! Aplikasyonlarla egzersiz yapmak, faydadan çok zarar getiriyor - SağlıkAplikasyonla egzersiz sakat bırakıyorCanan Karatay yemeyin diyordu… İbrahim Saraçoğlu'nun gözdesiymiş! Yemeyen bin pişman olur, her lokması şifa - SağlıkCanan Karatay yemeyin diyordu… İbrahim Saraçoğlu'nun gözdesiymiş! Yemeyen bin pişman olur, her lokması şifaCanan Karatay’ın güzellik sırrı: Sivilceleri anında yok eden sabun, gece yatmadan sürmeniz yeterli! - SağlıkCanan Karatay’ın güzellik sırrı: Sivilceleri anında yok eden sabun, gece yatmadan sürmeniz yeterli!Herkes aynı hatayı yapıyor: Şifa olsun diye böyle içilen ‘ballı süt’ faydasını kaybediyor - SağlıkHerkes aynı hatayı yapıyor: Şifa olsun diye böyle içilen ‘ballı süt’ faydasını kaybediyor7 etkili öneri sinüzitin kökünü kurutuyor, mutlaka uygulayın - Sağlık7 etkili öneri sinüzitin kökünü kurutuyor, mutlaka uygulayınMerdivenleri çıkamıyordu, arkadaşının tavsiyesi hayatını değiştirdi… Yaşını duyan şaşıp kalıyor - SağlıkMerdiven çıkamıyordu, 40’ından sonra hayatı değiştiUzun süren boğaz ağrısının nedeni sandığınızdan ciddi olabilir - SağlıkUzun süren boğaz ağrısının nedeni sandığınızdan ciddi olabilirLaf değil gerçek! Her derde deva: Yer inciri - SağlıkÇoğu kimse bilmiyor, her derde deva
    Sonraki Haber Yükleniyor...