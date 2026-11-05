Kış hastalıklarında tehlike büyüyor! Gripten zatürreye dönüşebilir

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve zatürre vakalarında artış yaşanırken, uzmanlardan risk grubundaki kişilere önemli uyarılar geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, hayati risk taşıyan belirtilere ve korunma yollarına dikkat çekti.

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Her yaş grubunda görülebilen enfeksiyonlar, özellikle risk grubundaki kişilerde ağır seyrederek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Meriç Zeydan ise yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişileri uyardı.

RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER DİKKAT

Dr. Meriç Zeydan, kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesinin enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını belirterek, "Özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler, küçük çocuklar, hamileler ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler grip ve zatürre açısından daha fazla risk taşıyor. Diyabet, kalp, akciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde enfeksiyonlar daha ağır seyredebilir. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin belirtileri hafife almaması gerekiyor" dedi.

"GRİP, ZATÜRREYE ZEMİN HAZIRLAYABİLİR"

Gribin bazı kişilerde bağışıklık sistemini zayıflatarak ikincil bakteriyel enfeksiyonlara neden olabileceğini kaydeden Zeydan, "Grip, özellikle risk grubundaki kişilerde zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Başlangıçta hafif seyreden şikâyetlerin giderek şiddetlenmesi, ateşin yeniden yükselmesi veya öksürüğün artması dikkat edilmesi gereken belirtilerdir" diye konuştu.

"NEFES DARLIĞI VE BİLİNÇ BULANIKLIĞI VARSA ZAMAN KAYBETMEYİN"

Grip ve zatürrenin belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Zeydan, "Grip genellikle ani başlayan ateş, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürükle kendini gösterir. Zatürrede ise ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı görülebilir. Özellikle yüksek ateşin uzun sürmesi, solunum güçlüğü, bilinç bulanıklığı ve genel durumun kötüleşmesi halinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"AŞILAR AĞIR HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR"

Grip ve zatürreden korunmada aşıların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Zeydan, "Grip aşısı mevsimsel influenza enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamayı hedeflerken, pnömokok aşısı zatürreye yol açabilen bazı bakterilere karşı koruyuculuk sağlar. Özellikle risk grubundaki kişilerin aşı durumunu doktorlarıyla değerlendirmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

"BİLİNÇSİZ ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN"

Grip gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin tedavi edici etkisinin bulunmadığına dikkat çeken Dr. Meriç Zeydan, "Gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle ateş düşürücü veya antibiyotik gibi ilaçlar doktor önerisi olmadan kullanılmamalı, hastalığın seyrine göre uygun tedavi belirlenmelidir" dedi.

BASİT ÖNLEMLERLE ENFEKSİYONLARDAN KORUNMAK MÜMKÜN"

Enfeksiyonlardan korunmak için günlük hayatta alınabilecek önlemlere de değinen Zeydan, "Elleri düzenli yıkamak, kapalı ortamları sık sık havalandırmak, hasta kişilerle yakın temastan kaçınmak ve dengeli beslenmek enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olur. Yeterli uyku ve düzenli fiziksel aktivite de bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekler. Özellikle risk grubundaki kişilerin grip benzeri belirtiler başladığında erken dönemde doktor değerlendirmesinden geçmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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