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Sağlık

RSV her yaşı tehdit ediyor… Grip sanıp evde beklemeyin: Bu virüs her yaşı vuruyor!

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RSV her yaşı tehdit ediyor… Grip sanıp evde beklemeyin: Bu virüs her yaşı vuruyor!
Başlık ResmiRSV her yaşı tehdit ediyor… Grip sanıp evde beklemeyin: Bu virüs her yaşı vuruyor!

Son dönemde solunum yolu şikayetleriyle hastanelere başvurularda belirgin bir artış yaşanırken, uzmanlar toplumda genellikle çocuk hastalığı olarak bilinen ama her yaştan kişileri tehdit eden Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

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Halk arasında basit bir soğuk algınlığı veya grip gibi başlayıp öksürük, burun akıntısı, ateş ve nefes darlığı ile seyreden bu virüs; özellikle bebekler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunanlar ve bağışıklığı zayıf bireyler için zatürre ile solunum yetmezliğine varan hayati risklere sebep olabiliyor.

ANTİBİYOTİK İŞE YARAMIYOR

Şehir yaşamı ve kış aylarının getirdiği kapalı alan yoğunluğu virüsün yayılımını hızlandırırken, korunma yöntemleri ve farkındalık hayati bir sorumluluk olarak öne çıkıyor. Tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi ellerin sık sık yıkanması, kapalı mekanların düzenli havalandırılması ve hastalık belirtisi gösteren kişilerin risk grubundakilerle temasını sınırlandırması ilk savunma hattını oluşturuyor. Uzmanlar, RSV enfeksiyonlarında antibiyotiklerin hiçbir doğrudan etkisinin bulunmadığının altını çizerek vatandaşları bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınmaya ve sağlık kuruluşlarına başvurarak doğru tedaviyi almaya çağırıyor.

RSV her yaşı tehdit ediyor… Grip sanıp evde beklemeyin: Bu virüs her yaşı vuruyor!
Başlık ResmiRSV her yaşı tehdit ediyor… Grip sanıp evde beklemeyin: Bu virüs her yaşı vuruyor!

ANNENİN AŞISI BEBEĞİ KORUYOR

Hastalıkla mücadelede en sevindirici gelişme ise tıp dünyasının sunduğu aşı çözümleri. Gebe annelerin aşılanması sayesinde bebekler doğumdan sonraki ilk aylarında koruma altına alınabilirken, ileri yaştaki ve kronik rahatsızlığı olan yetişkinler için de aşı hayati bir kalkan işlevi görüyor. Türk Toraks Derneği, toplum sağlığını korumak adına 75 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlar ile KOAH ve astım gibi riski artıran hastalığa sahip 50-74 yaş arası kişilere RSV aşısı yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ZİYNETİ KOCABIYIK
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