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Sağlık

Lösemili çocuklara göz sağlığı desteği

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Lösemili çocuklara göz sağlığı desteği
Başlık ResmiLösemili çocuklara göz sağlığı desteği

Dünya Görme Günü kapsamında Bursa’da düzenlenen etkinlikte lösemili çocuklara ücretsiz göz muayenesi yapıldı. Görme desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen çocuklara, ZEISS camlı özel gözlükler hediye edildi.

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ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünya Görme Günü münasebetiyle lösemili çocukların göz sağlığına dikkat çekildi.

ZEISS ve Beta Optik’in desteği ile Bursa’da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, göz sağlığının çocukların eğitim hayatındaki fırsat eşitliği üzerindeki önemine vurgu yapıldı.

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Etkinliğe katılan lösemi hastası çocuklara ücretsiz göz muayenesi gerçekleştirildi.

Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı taramalar sonucunda görme desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocuklara renkli çerçevelerle donatılmış, yüksek teknolojili ZEISS camlı özel gözlük desteği sağlandı.

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