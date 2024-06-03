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Meme kanserini teşhiste yeni kan testi: Aylar öncesinden saptıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meme kanserini teşhiste yeni kan testi: Aylar öncesinden saptıyor

Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de yapılan araştırma, yeni bir kan testiyle meme kanserinin nüks etmesinin aylar öncesinden belirlenebileceğini ortaya koydu.

Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsünden (ICR) araştırmacılar, farklı tiplerde meme kanserine yakalanan 78 kişiden hastalığın teşhisi, ameliyat ve kemoterapi aşamaları sonrasında topladıkları numuneleri yeni kan testiyle inceledikleri araştırmayı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Konferansı'nda sundu.

TAM NOT ALDI

Araştırmacılar, yeni test uygulamasında hastalardan bir yıl boyunca her üç ayda ve sonraki beş yıl boyunca da her altı ayda bir kan alarak deneklerin takibini yaptı.

Araştırmada, söz konusu testin, meme kanserinin nüks etmesini tespit etmede "tam not aldığı" kaydedilirken, test, hastalığın semptomlarının yeniden belirmeden ya da taramalarda fark edilmeden yaklaşık 15 ay öncesine kadar bu tespitin yapılabileceğini gösterdi.

MEME KANSERİ ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK

Testin, hastaların kanına kanser hücrelerince salınan ve DNA yapısında 1800 civarında mutasyona yol açan değişiklikleri algıladığı belirtilen araştırmada, bu kan testi aracılığıyla 11 kadında meme kanserinin nüks edeceğinin önceden tespit edildiği açıklandı.
Baş araştırmacılardan Dr. Isaac Garcia-Murillas, teste ilişkin yaptığı açıklamada, meme kanseri hücrelerinin ameliyat ve başka tedavi yöntemlerinin uygulanmasından sonra vücutta kalabildiğini belirterek "Ancak bu hücreler o kadar az olabilir ki taramalarda tespit edilemezler" diye konuştu.

Isaac, bu hücrelerin hastalarda yeniden kanser oluşumuna neden olabileceğini aktararak, çalışmanın tedavi sonrası hastanın gözlemlenmesine ve hayatta kalma oranlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

ERKEN TEŞHİS TEDAVİ İÇİN DE ÖNEMLİ

Araştırmaya katkı sağlayanlardan Dr. Simon Vincent da meme kanserinin erken teşhisinin tedavi için önemli olduğunu vurgulayarak, "hastalığın semptomları ortaya çıkmadan bir yıl öncesine kadar meme kanserinin nüksetme işaretlerinin tespit edilebileceğini öngören" yeni bulguların oldukça heyecan verici olduğunu söyledi. Vincent, testin hala geliştirme aşamasında olduğunu aktardı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
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