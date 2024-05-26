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Uzmanlardan hayati uyarı: Havalı olacağım derken kanser olmayın

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uzmanlardan hayati uyarı: Havalı olacağım derken kanser olmayın
Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Uğur Coşkun, Lenfoma, Haber

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son dönemde hızla yayılan ve havalı olduğunu düşünen gençlerin yaptırdığı vücut dövmelerine karşı hayati uyarı geldi. Onkoloji uzmanları: Dövme mürekkebi deriden lenf nodlarına ulaşıp kanser riskini yüzde 21 artırıyor...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Uğur Coşkun, dövme yaptırmanın lenf kanseri riskini yüzde 21 artırdığını söyledi. Coşkun “Clinical Medicine dergisinde Lund üniversitesinde 11 bin kişinin katılımıyla yapılan bir araştırma yayımlandı. Lenfoması olanlarda dövme yüzdesi yüzde 21 iken, lenfoma tanısı olmayanlarda bu oran yüzde 18 olarak bulundu. Sonuçta dövme yaptırmanın lenfoma riskini yüzde 21 oranında artırdığı tespit edildi. Bu çalışmada dövmenin büyüklüğü ile lenfoma arasında bir ilişki bulunmadı” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Coşkun kesin olmamakla beraber dövmede kullanılan mürekkebin lenf kanserine yol açabileceğinin düşünüldüğünü kaydetti. 

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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