Mide bulantısı ile hastaneye gitti, yüzü gözü tanınmaz hale geldi! Gerçek ortaya çıktı

İzmir’de, hastanede tedavi gören emekli bir öğretmenin ani mide bulantısı ile başlayan kusma sırasında soluk borusu yırtıldı. Yüz, boyun ve göğüs kafesinde oluşan şişlikler üzerine yapılan tetkiklerde soluk borusunun yırtıldığı tespit edilen talihsiz vatandaş, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Doktoru bu vakanın Türkiye’de ilk kez görüldüğünü, dünyada ise çok az rastlandığını bildirdi.

İzmir’de yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Yıldız Öziş, geçirdiği ortopedik ameliyat sonrasında yataklı servise alındı. Ani mide bulantısı yaşayan Öziş, şiddetli bir şekilde kusmaya başladı. Kusmanın ardından emekli öğretmenin yüz, boyun ve göğüs kafesinde yaygın şişlikler oluştu.

SOLUK BORUSU YIRTIĞI TESPİT EDİLDİ

Doktorun şüphesi üzerine yapılan tetkikler sonucu Öziş’in soluk borusunda, çok nadir görülen 4 santimetrelik yırtık olduğu tespit edildi. Ciddi hayati tehlikesi bulunan hasta, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

“GERÇEKTEN ÇOK AZ RASTLADIĞIMIZ BİR VAKAYDI”

Yapılan operasyona ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, “Hastamız ortopedik cerrahi işlem geçiriyor. O akşam ani bir bulantı ve kusma sonucunda yüzünde ve gözünde ani şişlikler meydana geliyor. Hastayı ilk muayene ettiğimizde biz ‘yemek borusuyla ilgili bir problem olabilir’ diye düşündük. Tetkiklerimizi yaptığımızda bunun yemek borusundan değil de ana soluk borusundan kaynaklandığını tespit ettik. Bu gerçekten çok az rastladığımız bir vakaydı. Hemen acil olarak değerlendirdik” diye konuştu.

“DÜNYADA SADECE 3 VAKA BİLDİRİLMİŞ”

Literatürde soluk borusu yırtılmasının çok nadir görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Ulutaş, şunları kaydetti:

“Literatür taraması yaptığımızda da ani bulantı ve kusmaya bağlı dünyada sadece 3 vaka bildirilmiş. Soluk borusunda yırtığını tespit ettik ve acil operasyona aldık. Yırtığın olduğu yer hem yemek borusu hem ana toplardamar, kalp ve akciğerler arasında kalan bir organdı. Bunları tamamen ayırarak oradaki yırtığı primer tamir ettik.”

“BELKİ DE TÜRKİYE'DE İLK VAKAMIZDI”

Ameliyat sonrası da bir komplikasyonun gelişmediğini söyleyen Ulutaş, “Hastamız gayet iyi. Belki de Türkiye'de buna bağlı oluşan ilk vakamızdı. Komplikasyon oranı çok yüksekti ama başarılı bir operasyon olması bizi çok mutlu etti. Hastamız kontrollerine geldi. Bir sıkıntımız görülmüyor” ifadelerini kullandı.

“GÖZLERİM KAPANDI, HİÇBİR YERİ GÖREMEYECEK KADAR ŞİŞTİM”

Omzunda kas yırtığı olduğunu ve bu sebeple ameliyat olduğunu anlatan Yıldız Öziş, “Gayet başarılı bir ameliyattı, ağrım yoktu. Kendimi iyi hissediyordum. Ancak bir süre geçti ve bende bulantı başladı. İstifra ettikçe şiştiğimi fark ediyordum. Gözlerim kapandı, hiçbir yeri göremeyecek kadar şiştim. Hekimler hemen toplandı ve beni yoğun bakıma aldılar. Orada da birkaç hekimin birlikte çalışmasıyla tanıyı erken şekilde koyabildiler ve beni 24 saat içinde ikinci bir ameliyata aldılar. Çok ciddi bir ameliyat geçirmişim ve bu ameliyat daha önce yaşanmamış bir ameliyat” diye vurguladı.

“BU ŞEKİLDE ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM”

Doktorların sayesinde yaşadığını söyleyen Öziş, son olarak şu ifadelere yer verdi: “Allah yardım etti. Hekimim de çok başarılıydı ve zor bir ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Çok şişlik oluşunca ‘benim iç organlarım da mı şişecek, ben bu şekilde mi öleceğim’ diye aklıma geldi. Şu an gayet iyi ve sağlıklıyım.”