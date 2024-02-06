Ne eklem ne diz ağrısı bırakıyor! Günde 10 tane yutmak yetiyor

Aktarlarda sıklıkla karşımıza çıkan ve son yıllarda popülerliği artan bamya tohumu, araştırmalara göre kan şekerini dengeliyor, karaciğeri koruyor, stres ve uykusuzluğa iyi geliyor, diz ağrısı yaşayan kişilerin imdadına yetişiyor. Üstelik sadece yaz aylarında değil her mevsim kolayca bulunuyor. Peki, bamya tohumunun başka fayları neler? Bamya tohumu nasıl tüketilir? Bu faydalarını duyunca hemen aktara koşacaksınız.

Bamya, yenilebilir tohumlarıyla da yarar sağlayan bir sebze. Tohumları ise kendisinden ayrıştırılıp kurutularak tüketiliyor. Kalsiyum, folik asit, B, K ve C vitaminleri içeren bamya tohumunun besin değerleri de yüksek. Eğer son zamanlarda sıklıkla karşınıza çıkan bamya tohumunun faydaları neler, diye merak ediyorsanız sizi böyle olalım.

BAMYA TOHUMUNUN YARARLARI

Yapılan çalışmalara göre bamya tohumu, eklem ağrılarını geçirmede birebir. Ayrıca menisküs, eklem ağrısı gibi şikayetleri yaşayanlar için de doğal çare. Uzmanlar da bamya tohumunun faydalı olduğunu söylüyor ve kullanımını da destekliyor.

Bağışıklığı güçlendirir: Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan bamya tohumu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara karşı adeta kalkan görevi görüyor. Vücuttaki hücreleri canlı tutup, yenilenmesine de katkı sağlıyor.

Kolesterolü dengeler: Vücut fonksiyonları için önemli role sahip olan bamya tohumu, kolesterolü düşüren besinler arasında. Çok değerli lifler içeren bu küçük tohumlar aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarını önlüyor, Tip2 diyabete yakalanma riskini en aza indirgiyor, insülin direncini de önlüyor.

Eklem ağrılarına doğal çözüm sunar: K vitamini açısından zengin olan bamya tohumu, kemik sağlığını iyileştirir, kemiklerin yenilenmesinde etkilidir. Düzenli tüketilen bamya tohumu eklem ağrılarını giderir, kemik hastalıklarının oluşum riskini azaltıp bu yöndeki hastalıkların önüne set çeker.

Diyabetin dostudur: Bamya tohumunun diyabet tedavisinde etkili olduğu da yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Kilo vermek isteyenlere yardımcı: Uzun süre tok kalma özelliği taşıyan bamya tohumu, zayıflamak isteyenler için güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkar.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR, GÜNDE KAÇ TANE YUTULUR?

Türkiye Hastanesi sitesinde yer alan bilgiye göre; bamya tohumunu tane olarak tüketmek isteyenler 9-10 adet bamya tohumunu direkt ya da suyla yutabilirler. Dilerseniz yoğurt veya ayranla da tüketebilirsiniz. Bamya tohumlarını toz şeklinde tüketmek isteyenler ise toz haline getirilen bamya tohumlarını bal ve zeytinyağı ile harmanlayarak macun halinde tüketebilirler.

NOT: Fayda sağlayan bitkisel ürün ve kürlerde alerji riski göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmakta fayda vardır. Ayrıca bamya tohumunun vücuda yarar sağlaması için mutlaka güvenilir aktarlardan alınması gerekir.