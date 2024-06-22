Öğrencilerden Türk sağlık sistemine övgü... Sağlık zirvesinde 15 ülkenin sağlık sistemi karşılaştırıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen “Sağlık Zirvesi 2024”te ABD’den İngiltere’ye, Çin’den Malezya’ya, Meksika’dan Japonya’ya kadar 15 farklı ülkenin sağlık sistemi karşılaştırıldı. Zirvede öğrencilerden Türk sağlık sistemine övgü geldi.

ESMA ALTIN ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen “Sağlık Zirvesi 2024” farklı ülkelerin sağlık sistemi ile Türkiye’deki sağlık sistemini kıyaslayan bir çalışma ortaya kondu.

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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, zirvede farklı bölümler ve farklı sınıf derecelerindeki öğrencilerden oluşan 15 grubun, ABD’den İngiltere’ye, Çin’den Malezya’ya, Meksika’dan Japonya’ya kadar 15 farklı ülkenin sağlık sistemi üzerine sunumlar yaptığını belirterek “Başka ülkelerden çocuklar kendi sağlık sistemiyle ilgili sunum yaptı.

Örneğin, Suriye, Somali ve Özbekistan. Bunlar sunumlarında Türkiye ile kıyaslama yaparken, Anne-bebek ölüm hızı, yaşam hızı gibi Türkiye’nin açık ara önünde olduğu verileri sundu” dedi. Yapılan zirvenin Türkiye’nin sağlıktaki dönüşümü konusundaki ilerlemesinin de bir kanıtı ortaya koyduğunu belirten Aydın “Türkiye, gelişmiş batı ülkeleri ve OECD ortalamasıyla kıyasladığımız, zaman daha düşük kaynakla daha yüksek performans elde eden bir ülke.

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Son 20 yılda Türkiye, Batı’nın harcadığından daha düşük kişi başına sağlık harcamasıyla batının geldiği noktaya onlardan daha hızlı yaklaştı. Bu Türk hekimlik eğitiminin ve sağlık eğitiminin daha üst düzeyde olduğunu gösteriyor.

Sağlıktaki dönüşüm politikaları sonucunda anne-bebek ölüm hızı düştü, hastanelerde anne otelleri açıldı 13 aşı ücretsiz yapılıyor. Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe 10 kat artırılarak 35 milyondan, 350 milyona ulaştı” diye konuştu.