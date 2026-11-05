Organ bağışı bekleyenlerin sayısının 33 bin kişiyi aştığı ülkemizde her 2 saatte bir kişi organ bulamadığı için ölüyor. Temmuz ayında e-Devlet üzerinden başlatılan organ bağışı uygulaması sayesinde, organlarını bağışlayanların sayısı 1 milyona yaklaştı.

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Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 33 bini aşkın hasta organ nakli beklerken temmuz ayında yürürlüğe giren e-Devlet üzerinden dijital beyanla bağış yapma kolaylığı, organ bağışı sayılarının 3 kat artarak 1 milyona dayanmasını sağladı. Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, Sağlık Bakanlığının uygulamaya koyduğu yeni sistemin binlerce kişi için umut olduğunu söyledi.

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BEYİN ÖLÜMÜ İLE BİTKİSEL HAYAT AYNI DEĞİL

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Türk Nefroloji Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fethi Gül, Türkiye’deki en önemli problemlerden birinin kadavradan nakil sayılarının düşük olması olduğunu söyleyerek bu konuda toplumdaki bilgi kirliliğine dikkat çekti. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastalarla ilgili hatalı bilgiler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gül, “Kadavradan bağışı artırmak için öncelikle zihinlerimizdeki soru işaretlerini gidermeliyiz. Beyin ölümü konusunda vatandaşlarımızın zihni net değil, yakınlarıyla ilgili ‘Ya uyanırsa?’ kaygısı taşıyorlar. Altını çizmek istiyorum ki beyin ölümü ile bitkisel hayat aynı şey değildir. Beyin ölümü gerçekleştiğinde kişi tıbben ve hukuken hayatını kaybetmiştir ve bu teşhis, nakil ekibinden bağımsız ve alanında uzman hekimlerce, bilimsel ölçütlere göre konulmaktadır. Bu gerçeğin toplum tarafından doğru anlaşılması, organ bağışı bilinci için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Organ bağışı 3 kat arttı! e-Devlet'ten dijital bağış “can suyu” oldu

YOĞUN BAKIMDA YATAK İŞGALİ ORGAN BAĞIŞINA DARBE VURDU

Sağlık Bakanlığının palyatif bakım merkezlerinin sayısının artırılması yönündeki çabalarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Fethi Gül, palyatif hastalarının beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan yapılabilecek organ nakli önünde engel olarak durduğuna dikkat çekti.

Organ bağışı 3 kat arttı! e-Devlet'ten dijital bağış “can suyu” oldu

Türkiye’nin 58 bin yatakla Avrupa’nın en yüksek yoğun bakım kapasitesine sahip ülke olmasına rağmen akılcı kullanım eksikliği ve palyatif bakım yükü yüzünden sistemin tıkandığını vurgulayan Prof. Dr. Gül, “Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıklar sebebiyle yoğun bakımlar, palyatif hastalarıyla doluyor. Bu hastalar aynı zamanda dirençli hastane enfeksiyonu kaynağı. Bu yüzden mesela kafa travmasıyla gelen ve organlarını bağışlayabilecek potansiyel donörler, bu alanlarda gelişen dirençli hastane enfeksiyonlarına maruz kalabiliyor. Türkiye’de tıbben ve hukuken organ bağışının önündeki tüm yasal engeller kalkmışken, hayat kurtaracak donörlerin hastane mikrobuna yenik düşmemesi için yoğun bakımların acilen yeniden yapılandırılması gerekir” diye konuştu.

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