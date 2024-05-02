Polen alerjisi uyarısı: Belirtiler şiddetliyse uzmana başvurun

Baharın gelişiyle birlikte alerji mevsimi de başladı. Özellikle allerjen bünyeye sahip olanlar için bu durumun hayatı zorlaştırdığını belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Acar, önemli uyarılar yaptı.

Allerjen bünye denildiğinde akla ilk gelen etkenlerin başında polenlerin geldiğini söyleyen Dr. Acar, sonbahar ve ilkbahar aylarında mevsimsel değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkan polen alerjisinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

BURUNDA TIKANIKLIK, ÖKSÜRÜK, GÖZLERDE KANLANMA…

Polen alerjisinin; bahar aylarında ortaya çıkan ve genellikle ağaç, çimen ve yabani ot polenlerinin tetiklediği mevsimsel bir alerji türü olduğunu ifade eden Dr. Acar, "Polenlere alerjisi olan kişilerin bağışıklık sistemi, bazı kimyasallar salarak bir reaksiyon gösterir. Bu durumun, burunda tıkanıklık ve akıntı, öksürük, gözlerde sulanma ve kızarıklık, burun ve gözlerde kaşıntı gibi belirtiler ortaya çıkarır. Eğer belirtiler kişinin günlük aktivitelerini etkileyecek düzeyde şiddetliyse, bir sağlık kuruluşuna başvurmakta fayda vardır. Polen alerjisinin tedavisinde en iyi önlem allerjiyi tetikleyen etkenlerden kaçınmaktır. Ancak, bu her zaman mümkün olmayabilir. Önleyici tedbirler alınmasına rağmen şikayetler devam ederse, antialerjik ilaçlar ve alerji aşılarının tercih edilebileceğini; ilaç tedavisinin, doktor kontrolünde ve mutlaka reçete ile yapılması gerekir" dedi.

BELİRTİLER ŞİDDETLİYSE DİKKAT

Dr. Murat Acar, belirtiler kişinin günlük aktivitelerini etkileyecek düzeyde şiddetliyse, bir sağlık kuruluşuna başvurmayı, dışarıda şapka ve güneş gözlüğü takmak, sık sık duş alarak, saçları ve vücudu polenlerden arındırmak, rüzgarlı ve polen yoğunluğunun fazla olduğu havalarda dışarı çıkmamak gerektiğini söyledi.