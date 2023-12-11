Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gizli kürünü paylaştı: Bu karışım sayesinde tüm yağlarınızdan kurtulun, akciğeri baştan aşağı yeniliyor

11 Aralık 2023 09:06 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:11

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu gizli kür tarifini paylaştı. Bu karışım sayesinde fazla kilolarınızdan anında kurtulacaksınız. Fazla kilolardan dert yananlar bu haber sizin için. Bu kür hem yağları eritiyor hem de akciğeri temizliyor. Günde bir kaşık almanız yeterli olacak. İşte detaylar haberimizde…

KARACİĞERİ TEMİZLİYOR VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİ DIŞARIYA ATIYOR

Fazla yağları eriten gizli kür tarifi paylaştı. İbrahim Saraçoğlu tarafından önerilen bu kür sayesinde metabolizmanız hızlanacak, karaciğeriniz temizlenecek. Sağlık alanındaki tavsiyeleriyle dikkat çeken İbrahim Saraçoğlu, bu kez de vücudu resetleyen kür tarifini paylaştı. Bu kür karaciğeri temizlerken aynı zamanda vücuttaki toksinleri dışarıya atıyor.

Uzman kimyager ve akademisyen İbrahim Saraçoğlu, karaciğeri yenileyen kür tarifini paylaştı. Fazla kilolarından hemen kurtulmak isteyenler bu tarif sizin için. İşte karaciğeri temizlemeye yardımcı olan o kür için gerekli olan malzemeler;

GEREKLİ OLAN MALZEMELER

5-6 adet maydanoz

1 adet limon

2 diş ezilmiş sarmısak

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

YAPILIŞI

kahve fincanı sızma zeytinyağına, 2 diş ezilmiş sarımsak, 5-6 adet sapları ile beraber ezilmiş maydanoz ve 5-6 damla sıkılmış limon suyunu güzelce ekleyin. Ardından bu karışımı 15 gün boyunca her sabah aç karna olacak şekilde tüketin. 15 gün düzenli olarak tükettiğiniz bu kür hem karaciğerinizin temizlenmesine yardımcı olacak hem de şişkinlik probleminden kurtulmanıza katkı sağlayacak

KİLO VERMENİN PÜF NOKTALARI

Bireyin hayat tarzına, eğer var ise hastalık öyküsüne ve beslenme öyküsüne uygun sürdürülebilir, yeterli ve dengeli içeriğe sahip bir beslenme sistemiyle, yeterli fiziksel aktiviteyle, sağlıklı uyku dengesi ve stresten mümkün oldukça uzak kalmaya çalışarak kilo verme tedavisini sağlamak mümkündür. Beslenme uzmanı tavsiyesi doğrultusunda uygulanacak diyet beslenme biçimi ile fazla kilolardan kurtulmanın tedavisi sağlanmaktadır. Ancak bazı hastalıkların neden olduğu kilo artışlarında ana neden olan hastalığın tedavisini gerçekleştiren uzman hekim ile beslenme uzmanı iş dayanışmasında bulunarak süreci birlikte yönlendirmektedirler. Sağlıklı ve yeteri kadar beslenmenin dışından sağlıklı bir yaşam ve kilo verişlerinden sonra vücutta oluşabilecek ciddi sarkmaların önüne geçebilmek adına spor yapılması gerekmektedir. Kilo verme tedavisinde kısaca şunları dikkat edilmelidir;

• Düzenli uyku

• Düzenli ve yeteri kadar beslenme

• Egzersiz ve spor yapmak

• Sinir ve stresten kaçınmak

• İnsülin direncinin kontrol edilmesi

• Fast food tüketiminin sınırlandırılması

• Hazır paket ürünlerin tüketiminin azaltılması

• Alkol, asit ve gazlı içeceklerin tüketiminden kaçınmak

• Aşırı şeker ve tuz içeren besinler tüketmemek

• Yeteri kadar su tüketmek

• Farklı vücut ve bedenler ile kıyaslama yapmamak

• Kiloyu takıntı haline getirmemek

• Kilo alımı ile alakalı farklı bir hastalık mevcut ise hastalığa yönelik ilaçlı tedavi gerekmektedir.