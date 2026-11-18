Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Memişoğlu, Ulusal Aşı Takvimi’ndeki 8 aşıyı yerli olarak üretmeyi hedeflediklerini belirterek Hepatit A ve suçiçeği aşılarının üretildiğini, diğer aşıların üretimi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Aşı reddi ve aşı tereddüdünün tüm ülkeleri ilgilendiren bir halk sağlığı problemi olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gelişmiş ülkelerde aşı reddi oranlarının yüzde 10-20 bandında seyrettiğini, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 4-5 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Memişoğlu, aşı reddini önlemek ve bu oranı daha da düşürmek amacıyla Ulusal Aşı Takvimi’ndeki 8 aşıyı yerli olarak üretmeyi hedeflediklerini belirterek Hepatit A ve suçiçeği aşılarının üretildiğini, diğer aşıların üretimi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Meclis'te müjdeledi: Sekiz aşımızı yerli üreteceğiz

AMELİYATLARIN YÜZDE 19’U ŞEHİR HASTANELERİNDE

Bakanı Memişoğlu, Şehir Hastanelerinin finansmanına yönelik eleştirilere rakamlarla karşılık verdi. Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle yapılan hastanelerin kullanım bedellerinin bakanlık bütçesi içerisindeki payının her yıl azaldığını söyleyen Memişoğlu, kullanım bedelinin bütçe içerisindeki payının 2022’de yüzde 10,5 olduğunu, bu oranın 2025’te yüzde 5,5’e, 2026’da yüzde 4,6’ya gerilediğini, 2027 yılı için ise yüzde 4,2 olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Bakan Memişoğlu, şehir hastanelerinin sağlık hizmet sunumuna katkısına dikkat çekerek, bu hastanelerin toplam yatak kapasitesinin yüzde 17’sini, muayenelerin yüzde 13’ünü ve A, B, C grubu ameliyatların yüzde 19’unu karşıladığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Meclis'te müjdeledi: Sekiz aşımızı yerli üreteceğiz

DOĞUŞTA BEKLENEN HAYAT SÜRESİ 78,5 YILA YÜKSELDİ

Doğuşta beklenen hayat süresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, 2002 yılında 72,5 yıl olan ortalama hayat süresinin güçlü sağlık politikaları sayesinde 2025 yılında 78,5 yıla yükseldiğini belirtti.

Memişoğlu, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan uluslararası karşılaştırmaya göre doğuşta beklenen hayat süresinin OECD ve AB ülkelerinde 1,92 ay, orta-üst gelir grubu ülkelerde 3,36 ay arttığını, Türkiye’de ise 4,8 aylık artış gerçekleştiğini ifade etti.

1.095 YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Sadece 102 Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) hizmete açıldığı yönündeki eleştirilere cevap veren Memişoğlu, bugüne kadar 723 ASM’yi vatandaşların hizmetine sunduklarını, 372 ASM’nin inşaatının devam ettiğini belirterek, toplam 1095 ASM’yi hizmete açacaklarını aktardı. Hatay’daki sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, 93 birinci basamak sağlık tesisi yatırımının 48’inde inşaat çalışmalarının devam ettiğini, 18’inin proje ve 11’inin arsa temini aşamasında olduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu, çalışmaların tamamlanmasıyla deprem öncesindeki ASM sayısının aşılacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Meclis'te müjdeledi: Sekiz aşımızı yerli üreteceğiz

ANNE ÖLÜMLERİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Anne ölümlerini önlemenin ve her anne adayının sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci geçirmesini sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Memişoğlu, 2025 yılının ilk 10 ayında 102 olan anne ölüm sayısının bu yılın aynı döneminde 86’ya düştüğünü kaydetti.

Bu arada, Türkiye’nin serviks (rahim ağzı) kanseri görülme sıklığı bakımından DSÖ’ye veri bildiren ülkeler arasında “düşük sıklıkta vaka görülen” ülke grubunda yer aldığını kaydeden Memişoğlu, “En ileri metot olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) temelli HPV tarama programı dünyada ilk kez ülkemizde başlatılmış olup başarıyla yürütülmektedir. Ayrıca ulaşımı zor yerleşim bölgelerimize mobil tarama araçlarıyla ulaşarak taramalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala