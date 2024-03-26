Sağlık Bakanlığı, 2023 hedeflerini tutturdu! 6,5 milyon kişiye gezici sağlık hizmeti sunuldu

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıl, halk sağlığından kanser taramalarına, birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimden, organ nakli operasyonlarına kadar birçok alanda ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirmeyi başardı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde, sağlık hizmetlerine ulaşımın zor olduğu belde, köy, uzak mahalleler ve yerleşim yerleri için hayata geçirilen gezici sağlık hizmetleriyle 7 bin 675 aile hekimliği birimi tarafından 6,5 milyon kişiye sağlık hizmeti sunuldu.

8 MİLYONA YAKIN KANSER TARAMASI YAPILDI

Geçtiğimiz yıl 2 milyon 819 bin meme kanseri, 2 milyon 920 bin rahim ağzı kanseri, 2 milyon 86 bin kolorektal kanser taraması yapıldı.

700 BİN KİŞİ ORGAN BAĞIŞLADI

Organ bağışı kartı alarak ölümünden sonra organlarının bağışlanmasına onay veren kişi sayısı 700 bin 520’ye ulaştı. Beyin ölümü gerçekleşen hastalardan toplam 15 akciğer, 301 böbrek, 40 kalp 156 karaciğer nakli gerçekleştirildi. 3 bin 285 kornea nakli yapıldı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) bağışçılarından 1046 hastaya nakil yapılarak toplam nakil sayısı 5 bin 694 yükseldi. Sağlık turizmi çerçevesinde Türkiye’ye gelen 132 hastaya TÜRKÖK bağışçılarından kemik iliği nakli yapılmasıyla nakil sayısı 654’e ulaştı. Başta gençler olmak üzere sigara bırakma polikliniklerde toplam 160 bin 811 muayene gerçekleştirildi. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı tarafından 401 bin 926, ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı tarafından da 78 bin 753 çağrı cevaplandı.