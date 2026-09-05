Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan psikolojik destek hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu alarak uzmanlarla ücretsiz görüntülü görüşme yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin dijital imkânlarla vatandaşlara daha kolay ulaştırılması maksadıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) sunulan psikolojik destek hizmetlerini dijital ortama taşıdı.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan uygulamayla vatandaşlar, bulundukları yerden uzmanlarla uzaktan görüntülü iletişim araçlarıyla görüşme yaparak değerlendirilebiliyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmet için vatandaşların MHRS üzerinden randevu oluşturması ve randevu saatinde kendilerine iletilen bağlantı linki üzerinden görüşmeye katılması yeterli oluyor.

Sağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği

Ankara Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan psikolog Gamze Nur Kalender, uygulamanın özellikle psikolojik desteğe erişmekte güçlük çeken kişiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Kalender “Pek çok insanın bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, hasta veya yaşlı bir yakını olabiliyor. Bu kişilerin psikolojik desteğe ihtiyacı varsa, uzaktan değerlendirme onlar için çok güzel bir araç” dedi.

Sağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği

Bursa, Kastamonu, Malatya gibi farklı şehirlerden başvurular aldığını belirten Kalender, kişilerin bulundukları bölgede SHM bulunması hâlinde öncelikle kendi bölgelerindeki merkezlere yönlendirildiğini ifade etti.

Psikolog Gamze Nur Kalender ayrıca uzaktan görüşmelerin “online terapi” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sistemin öncelikli amacının kişiyi uzaktan değerlendirmek, psikolojik desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirlemek ve kendisi için en uygun hizmete yönlendirmek olduğunu aktardı.

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