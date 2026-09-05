Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Sağlık

Sağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Sağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği

Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan psikolojik destek hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu alarak uzmanlarla ücretsiz görüntülü görüşme yapabilecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Esma Altın
ESMA ALTIN

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin dijital imkânlarla vatandaşlara daha kolay ulaştırılması maksadıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) sunulan psikolojik destek hizmetlerini dijital ortama taşıdı.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan uygulamayla vatandaşlar, bulundukları yerden uzmanlarla uzaktan görüntülü iletişim araçlarıyla görüşme yaparak değerlendirilebiliyor. Ücretsiz olarak sunulan hizmet için vatandaşların MHRS üzerinden randevu oluşturması ve randevu saatinde kendilerine iletilen bağlantı linki üzerinden görüşmeye katılması yeterli oluyor.

Sağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği
Başlık ResmiSağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği
ÖNERİLEN HABERLER
Sağlık Bakanlığının başarısı: 100 bebekten 99
SAĞLIK

Sağlık Bakanlığının başarısı: 100 bebekten 99'u hastanede dünyaya geliyor! Evde doğum sıfırlandı

Ankara Çankaya Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan psikolog Gamze Nur Kalender, uygulamanın özellikle psikolojik desteğe erişmekte güçlük çeken kişiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Kalender “Pek çok insanın bakmakla yükümlü olduğu bir çocuğu, hasta veya yaşlı bir yakını olabiliyor. Bu kişilerin psikolojik desteğe ihtiyacı varsa, uzaktan değerlendirme onlar için çok güzel bir araç” dedi.

Sağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği
Başlık ResmiSağlık Bakanlığından dijital hizmet: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan psikolog desteği

Bursa, Kastamonu, Malatya gibi farklı şehirlerden başvurular aldığını belirten Kalender, kişilerin bulundukları bölgede SHM bulunması hâlinde öncelikle kendi bölgelerindeki merkezlere yönlendirildiğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
Sağlık Bakanlığı
SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı'ndan dijital adım! e-Rapor sistemi resmen hayata geçti

Psikolog Gamze Nur Kalender ayrıca uzaktan görüşmelerin “online terapi” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, sistemin öncelikli amacının kişiyi uzaktan değerlendirmek, psikolojik desteğe ihtiyacı olup olmadığını belirlemek ve kendisi için en uygun hizmete yönlendirmek olduğunu aktardı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Sağlık
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞANTAJCI AVUKATLAR
ŞANTAJCI AVUKATLAR
Adaletin yüz karası hukuk bürolarına baskın
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
AMELİYATHANEDEKİ TEHLİKE
Jackson’ı zehirleyen ‘ilaç’la ölmüş!
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
G.SARAY SERİYE BAĞLADI
Başakşehir'de 5 gol ve 1 kırmızı kart
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Savaş sonrası Orta Doğu için yeni plan
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ
Kartal ve Italiano'nun muhtemel 11'leri netleşti
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
CUMA İZNİNDE EMSAL KARAR
5 yıllık uygulama iş şartı sayıldı
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
KAZALAR KRİZLERE DÖNÜŞMEDEN
Musibetlerden ders çıkarmak önemli bir mesele
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
REKABET OLMAYINCA FİYAT ARTTI
Kuralsız servisçi korsanı patlattı
TELEFONLAR SUSMADI!
TELEFONLAR SUSMADI!
Vatandaş akın etti, tek tek incelenecek
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
GÖZLER ÜSKÜDAR'DA!
CHP'li 4 isim AK Parti'ye geçti, dengeler değişti
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
İKİ BİNİ AŞKIN HESABA ENGEL!
Terör propagandasına geçit yok
TOPLAM 5 MAÇ MEN
TOPLAM 5 MAÇ MEN
UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a şok ceza
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
AYNI KONUM, AYNI SAAT!
Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntı
"BU YÜZDEN GÖNDERDİLER"
Buruk'tan Fenerbahçe ve Talisca sözleri
YENİ SALDIRI SİNYALİ
YENİ SALDIRI SİNYALİ
Trump yine Kazma Dağı’nı gösterdi!
DUMANIN DA BEDELİ OLACAK!
DUMANIN DA BEDELİ OLACAK!
Türkiye’de yeni dönem 2027’de başlıyor
YABANCI VAR TEPKİSİ
YABANCI VAR TEPKİSİ
"İyi olmayanları buraya gönderiyorlar"
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Marmara faciasında kaptanın 'gözcü' itirafı
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku
ALMANYA'DA ALARM!
ALMANYA'DA ALARM!
Evinden patlayıcı çıktı, özel harekattan kaçtı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Direksiyonsuz yolculuk başladı! Tesla’nın robotaksisi yollara indi
Robotaksi yollara indi! Ne direksiyon var ne pedal
Kaydet
İzmir'e 300 milyon $'lık veri merkezi! Vodafone ve DAMAC Digital'den dev yatırım
İzmir'e 300 milyon $'lık veri merkezi
Kaydet
Emisyon ticaret sistemiyle yeni döneme adım adım! Karbon salınımları ekonomik değere dönüşecek
Karbon salınımları ekonomik değere dönüşecek
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.