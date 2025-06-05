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Sağlıklı bir bayram için beslenme tavsiyeleri: Bunlardan kaçının!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sağlıklı bir bayram için beslenme tavsiyeleri: Bunlardan kaçının!
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pişirme sonrasında ete ekleyeceğimiz kimyon ve nane gibi baharatlarla etin sindirimini destekleyebilirsiniz. Bu sayede gaz ve şişkinlik riski de azalacaktır.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ayrıca kavurma gibi yemeklerde de sıkça kullanılan tuz konusunda dikkatli olmanız gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza Erdoğan Aksan, aşırı tuz tüketiminin kan basıncını yükseltebileceği uyarısında bulunarak, “Günlük tuz alımında bir çay kaşığını geçmemek sağlığımız için kritik bir önemdedir” diyor.

TATLIDAN VAZGEÇMEYİN AMA DOĞRU TÜKETİN

Uzman Diyetisyen Ceren Turan, “Sağlıklı bireylerde günlük kalorinin yüzde 10’undan azı ilave şekerden gelmeli. Bu da bayramda günde 1 küçük kâse sütlü tatlı veya 1 dilim şerbetli tatlı ile sınırlandırılmalı. Şerbetli tatlı yerine ilave şekersiz sorbe, 1 top sade dondurma, 2 kare bitter çikolata, hurma özüyle tatlandırılmış sütlü tatlılar, yoğurt ve meyve bazlı karışımlar gibi seçenekler hem lezzetli hem de daha masum” açıklamasını yapıyor.  

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ETİ YOĞURT VE AYRANLA DENGELEYİN

Bayram sofralarından süt ürünlerinin eksik edilmemesini söyleyen Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, “Kırmızı etin içeriğinde demir ve protein bulunur, ancak aşırı tüketildiğinde sindirimi zorlayabilir. Yanında yoğurt ya da ayran gibi fermente süt ürünleri tüketmek, sindirimi destekler ve mideyi rahatlatır. Ayrıca probiyotik etkisiyle bağırsak sağlığınıza da katkı sağlar” tavsiyesinde bulunuyor.

Sağlıklı bir bayram için beslenme tavsiyeleri: Bunlardan kaçının! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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