“Sağlıklı Bir Fikrim Var” yarışması 3. yılında

Üniversite öğrencilerini bilimsel üretime teşvik eden “Sağlıklı Bir Fikrim Var” yarışmasının üçüncü yılında, dereceye giren projelere toplam 600 bin TL ödül verilecek.

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Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Orzax iş birliğiyle düzenlenen “Sağlıklı Bir Fikrim Var” proje yarışması, üçüncü yılında üniversite öğrencilerini bilimsel üretime teşvik etmeye devam ediyor.

Bu yıl sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen biyoaktif bileşenlerin sağlık alanındaki uygulamalarına odaklanan yarışmada, dereceye giren projelere toplam 600 bin TL para ödülü verilecek.

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