Sahte kliniklere operasyon: Binlerce ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi

Adana'da sahte kliniklere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda, 8 bin 918 ilaç ve 2 bin 718 tıbbi cihaz ele geçirildi. Olayla bağlantılı olan 12 şüpheli hakında adlı işlem yapıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sahte kliniklere yönelik çalışma yaptı. Ortak operasyonda, 9 farklı adres eş zamanlı baskın yapıldı.

8 BİN 918 İLAÇ, 2 BİN 718 CİHAZ

Adreslerde 8 bin 918 adet tıbbi ilaç ve 2 bin 718 adet tıbbi cihaz ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin, insan sağlığını tehlikeye atacak şekilde üretildiği ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Olayla bağlantılı olarak 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında "Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma ve Satma" suçundan adli işlem başlatıldı.