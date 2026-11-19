Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlanan ve yaklaşık 2 milyon kişi üzerinde gerçekleştirilen geniş katılımlı bir araştırma, et tüketimi ile kanser riski arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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Araştırma, dünya genelinde gerçekleştirilen 20 uzun vadeli çalışmanın verilerini tek bir çatı altında birleştirdi. Katılımcıların ortalama 8 ila 23 yıl boyunca takip edildiği bu süreçte, toplam 8 bin 561 kişide en yaygın mide kanseri türlerinden biri olan gastrik adenokarsinom geliştiği tespit edildi.

Çalışma kapsamında daha önce yapılmış 10 araştırmanın analizi, işlenmiş et tüketimi ile kalın bağırsak kanser riski arasındaki doğrudan bağlantı olduğunu ortaya koydu. Buna göre günlük olarak tüketilen her 50 gram işlenmiş et, kolon kanseri riskinde yaklaşık yüzde 18’lik bir artışa sebep oluyor. Araştırma sonuçları, kolorektal kanser riskinin tüketilen işlenmiş et miktarıyla doğru orantılı olarak arttığını açıkça gösteriyor.

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Bilim adamları, yapılan analizler sonucunda işlenmiş et için güvenli veya risksiz bir miktar belirlemenin mümkün olmadığını vurguluyor.

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