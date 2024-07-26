Sıcaklarda topuz ve atkuyruğuna dikkat! Uzmanlar uyarıyor: yapmayın...

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Temmuz 2024 05:57 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 06:02 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kadınlar, sıcak yaz günlerinde kendilerine rahatlık sağladığı için saçlarında atkuyruğu ve sıkı topuz modelleri tercih edebiliyor. Dermatoloji uzmanları ise bunun saç sağlığı bakımından olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.