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Sıcaklarda topuz ve atkuyruğuna dikkat! Uzmanlar uyarıyor: yapmayın...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcaklarda topuz ve atkuyruğuna dikkat! Uzmanlar uyarıyor: yapmayın...

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadınlar, sıcak yaz günlerinde kendilerine rahatlık sağladığı için saçlarında atkuyruğu ve sıkı topuz modelleri tercih edebiliyor. Dermatoloji uzmanları ise bunun saç sağlığı bakımından olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut “Sıkı uygulamalar saça zarar veriyor. Sıkı topuzlar saç çizgisini geriye doğru taşıyabiliyor. Bu da saç dökülmesine, saç köklerinin kırılmasına, zayıfl amasına yol açıyor. Kesinlikle önermiyorum” dedi.

Sıcaklarda topuz ve atkuyruğuna dikkat! Uzmanlar uyarıyor: yapmayın... - 1. Resim

Dr. Betül Kızılkan da “Atkuyruğu ya da sıkı topuzlar, sıkı bandajlar, zamanla tekrar tekrar toplamalar kılların çıktığı foliküller hasar gördüğü için saçın kalıcı olarak yok olmasına, kalıcı kelliğe yol açabiliyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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