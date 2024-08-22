Sıvı kaybına dikkat! Turist ishali çocuklar için tehlikeli
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tatil sırasında veya sonrasında ortaya çıktığı için “turist ishali” olarak adlandırılan karın ağrısı, kusma, bulantı, hâlsizlik ve ateş gibi belirtilerin özellikle 2 yaş altı çocuklar için riskli olduğunu söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel “Sıvı kaybı çocuklarda vücudun direncinin daha çok düşmesine sebep olabiliyor.
TÜRKİYE GAZETESİ- Bu durumda yapılacak ilk yapacağımız hareket çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Kusma atakları, ateşler, karın ağrısı ve krampların devam ettiği ve beslenmenin azaldığı durumlarda mutlaka bir çocuk hekimine başvurmak gerekir” dedi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi