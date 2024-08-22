Sıvı kaybına dikkat! Turist ishali çocuklar için tehlikeli

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Ağustos 2024 02:45 - Güncelleme: 22 Ağustos 2024 02:46 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tatil sırasında veya sonrasında ortaya çıktığı için “turist ishali” olarak adlandırılan karın ağrısı, kusma, bulantı, hâlsizlik ve ateş gibi belirtilerin özellikle 2 yaş altı çocuklar için riskli olduğunu söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel “Sıvı kaybı çocuklarda vücudun direncinin daha çok düşmesine sebep olabiliyor.