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Sıvı kaybına dikkat! Turist ishali çocuklar için tehlikeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıvı kaybına dikkat! Turist ishali çocuklar için tehlikeli

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tatil sırasında veya sonrasında ortaya çıktığı için “turist ishali” olarak adlandırılan karın ağrısı, kusma, bulantı, hâlsizlik ve ateş gibi belirtilerin özellikle 2 yaş altı çocuklar için riskli olduğunu söyleyen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel “Sıvı kaybı çocuklarda vücudun direncinin daha çok düşmesine sebep olabiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ- Bu durumda yapılacak ilk yapacağımız hareket çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Kusma atakları, ateşler, karın ağrısı ve krampların devam ettiği ve beslenmenin azaldığı durumlarda mutlaka bir çocuk hekimine başvurmak gerekir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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