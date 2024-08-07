Son günlerde vakalar arttı! "Suya giren herkes boğulma riski altında"

Yaz mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte boğulma vakaları arttı. Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, "Aslında suya giren herkes risk altında" diyerek uyardı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Rekor sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde vatandaşlar serinlemek için kendilerini buldukları herhangi bir su kaynağına atarken, son günlerde boğulma vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor.

KURTARMAYA GİDENLER BOĞULUYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu “Aslında suya giren herkes risk altında. Profesyonel yüzücüler ve dalışla uğraşanlar bile boğulma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Oksijen azlığı sebebiyle solunum ve kalp duruyor. Kurtulan kişilerde akciğer, nörolojik, kalp ve diğer hasarlar yaşanıyor” dedi.

Yüzbaşıoğlu, boğulma vakalarındaki artışın en önemli sebebinin, boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmaya gidenlerin boğulması olduğunu söyledi.