Suyun azı da çoğu da zararlı! Aşırı sıcaklarda akla takılan en önemli soru: Ne kadar su içmeliyim?

Aşırı sıcakları yaşadığımız şu günlerde yeterli su tüketmek hayati bir hareket. Ancak ne kadar su tüketmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Öte yandan suyu ölçülü olarak tüketmesi gereken hasta grupları da var. Kadınlar ise büyük oranda zayıflamak ve cilt güzelliği için aşırı su tüketiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Sağlıklı bir hayat için ne kadar su tüketmeliyim sorusu yaz kış karşımıza çıkıyor. Yeterli miktarda su tüketimi özellikle içinde bulunduğumuz günlerdeki gibi aşırı sıcaklarda daha büyük bir önem kazanıyor. Peki nedir yeterli miktardaki su? “Suyun azı da çoğu da zararlı” diyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir “Su kısıtlaması yapmanız gereken bir hastalığınız yoksa, böbrek sağlığınız için özellikle sıcak günlerde susamasanız da gün içinde saat başı 1 bardak su tüketin” tavsiyesinde bulundu.

NEDEN SU İÇMELİYİZ?

Su içmek, vücudu hidrate (vücutta suyun yeterli miktarda alınması ve dengeli bir şekilde dağıtılması süreci) eder. Hidrasyon hücrelerin, dokuların ve organların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Yeterli su alımı, vücutta su dengesini korur ve dehidrasyon riskini azaltır. Su, böbreklerin ve idrar yolunun düzgün çalışmasını destekler. Ayrıca vücuttan atık maddelerin ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bu durum böbrek taşı ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır. Yeterli su alımı, vücuttaki enerji seviyelerini artırır ve hâlsizlik hissini azaltır.

BÖBREKLERİN SUYA İHTİYACI VAR

Böbreklerin kandaki suyu, asitleri ve atıkları temizleyip filtreleyerek dışarı atan organlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özdemir “Böbreklerimiz tansiyonu önleyip, kemikleri kuvvetlendiriyor ve hormon üretiyor. Bunun için de böbreklerin suya ihtiyacı var. Susuz kalan böbrek, yetmezliğe doğru gider. Böbrekleriniz için sağlıklı olan, saatlere bölerek uyanık olduğumuz sürece saat başı 1 bardak içmektir” dedi.

SUYUN AŞIRISI DA ZARARLI

Fazla su tüketmesi durumunda, ilk başlarda bulantı, kusma, öğürtü gibi rahatsızlıklar yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Özdemir “Çok su içildiğinde çok su atılır. Suyla birlikte vücuttan sodyum kaybı da olur. Kandaki sodyum miktarı 120’nin altına düşerse merkezî sinir sistemi etkilenerek, bilinç değişikliği oluşabilir. Böbrek ve su ilişkisinin yolunda gittiğine dair en iyi işaret ise idrar. İdrarınız açık renkte, kokusuz, rahat yapılabilir bir şekilde olduğu sürece siz yeterli sıvı alıyorsunuz manasına gelir” diye açıkladı.

SU KISITLAMASI OLAN HASTALAR KİMLER?

Su ihtiyacının kişisel olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir “Cinsiyet, kilo, vücut yapısı, çalışma şartları ve tükettikleri gıdalar göz önüne alınarak hesaplanmalıdır. Kronik hastalıkları olan kişilerde su tüketimi planlanırken vücuda alınan su miktarı ile atılan sıvı miktarı arasındaki dengenin sağlanması öncelik taşımaktadır. Özellikle kalp, böbrek, karaciğer yetmezliği olan hastalarda genellikle sıvı atılımı azalacağından dolayı vücutta fazladan sıvı birikimi görülebilmektedir. Bu durum, akciğerlerde sıvı birikimine neden olan nefes darlığına, bacaklarda şişmeye ve en önemlisi organların fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilmektedir. Bu hastalarda sıvı kısıtlaması yapılması gerekebilmektedir. Bundan dolayı kronik hastalıkları olan kişilerin günlük sıvı tüketiminin hekimleri ile birlikte planlanması büyük önem taşımaktadır” dedi.

MAGAZİNSEL SU İÇME AKIMI VAR

KADINLAR GÜZELLİK İÇİN SU TÜKETİYOR

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tunç Özdemir, büyükşehirlerde su tüketiminin yanlış bilindiğini söylüyor. Prof. Dr. Özdemir “Özellikle büyükşehirlerde magazinsel su içme diye bir akım var. Böbrek sağlığı ya da vücudun ihtiyacı yerine cilt güzelliği ya da kilo kaybı için su tüketiliyor. Plaza kadınları su tüketimine sosyal medyada okuduğu ve her ay değişen bilgiler doğrultusunda yaklaşıyor. Özellikle su tüketimi zayıflamak için yapılıyor. Mesela insanlar zayıflamak için günde 3 litre su içmeyi kafasında kodluyor ve buna göre hareket ediyor. Oysa fazla su içmenin, sık sık idrara çıkmanın kilo kaybıyla alakası yoktur. Çok da sağlıklı bir şey değildir. Su tüketimi tüketilen gıdalara göre, kişinin yapısıyla belirlenecek bir şey” dedi.

SAAT BAŞI 1 BARDAK

Su tüketimi hakkında bilinen bir diğer yanlış bilginin çay-kahve, salatalık, karpuz tüketiminin ihtiyacımız olan suyu sağladığı bilgisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özdemir, bunların suyun yerine geçmediğini söyleyerek, unutulan suyun gün içinde bir anda içilmesinin yanlış olduğunu dile getiriyor. Özdemir “Bir anda 1,5 litre su içtiğinizde midenizde bir gerilim oluyor. Ondan sonra bağırsaklar onu emmek için efor sarf ediyor ve kalp dolaşım sistemimize yüklenme olduğu. Ani şoklar gelişebiliyor. Saat başı 1 bardak su için” diye konuştu.