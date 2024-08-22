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Tehlikeli hareket! Boyun çıtlatmak eklemleri aşındırır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tehlikeli hareket! Boyun çıtlatmak eklemleri aşındırır

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çok kişinin boyun ağrılarını hafifletmek için yaptığı boyun çıtlatma hareketinin omurgaya ve boyuna zarar verdiğini söyleyen fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Ferda Özdemir “Geçici bir rahatlık hissi verdiği için bazı kişiler sık sık boyun çıtlatma hareketi yapar. Ancak bu hareketin eklemde aşınmaya, eklem yapısında bozulmalara ve bunun sonucunda ağrıda artış ile hareket kısıtlılığına sebep olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ- Çok kişinin boyun ağrılarını hafifletmek için yaptığı boyun çıtlatma hareketinin omurgaya ve boyuna zarar verdiğini söyleyen fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Ferda Özdemir “Geçici bir rahatlık hissi verdiği için bazı kişiler sık sık boyun çıtlatma hareketi yapar.  Ancak bu hareketin eklemde aşınmaya, eklem yapısında bozulmalara ve bunun sonucunda ağrıda artış ile hareket kısıtlılığına sebep olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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